8 nhóm thủ tục hành chính có thể làm tại ngân hàng

Chiều 8/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) thành phố Hà Nội, Công ty Luật TNHH Trần Anh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai "Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Trung tâm PVHCC tại các điểm giao dịch của Agribank" trên địa bàn thành phố.

Theo thỏa thuận, phía ngân hàng sẽ bố trí không gian tại các phòng giao dịch để người dân và doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn và nộp hồ sơ hành chính ngay tại ngân hàng thay vì phải đi lại nhiều cơ quan như trước.

Các đại biểu tham quan khu vực Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (Ảnh: TTPVHCC).

Tại đây, người dân có thể thực hiện 8 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu, gồm: đăng ký và xóa đăng ký giao dịch bảo đảm (thế chấp, giải chấp); cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh; cùng một số thủ tục hành chính về hộ tịch.

Nhờ mô hình hợp tác "một cửa, ba trụ cột", thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn từ 10-30 ngày xuống còn 5-10 ngày, tỷ lệ hồ sơ bị trả lại giảm đáng kể, đồng thời giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển. Các điểm giao dịch cũng có luật sư tư vấn, bảo đảm tính pháp lý và đồng bộ trong xử lý hồ sơ.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm PVHCC thành phố Hà Nội, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là mang thủ tục hành chính đến bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào để phục vụ người dân và doanh nghiệp - đúng tinh thần "hành chính ngoài hành chính". Việc hợp tác với ngân hàng là bước đi thiết thực để hiện thực hóa phương châm này, đồng thời mở đường cho mô hình liên thông toàn diện giữa hệ thống dịch vụ công với ngân hàng".

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm PVHCC thành phố Hà Nội (Ảnh: TTPVHHC).

Cũng tại lễ ký kết, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đánh giá mô hình này là "rất mới, rất tốt và hiệu quả", đem lại lợi ích cho cả ba bên.

"Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, ngân hàng mở rộng tệp khách hàng, còn chính quyền tận dụng được mạng lưới hơn 300 điểm giao dịch để mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ hành chính công", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, mô hình còn giúp giảm nguy cơ tội phạm lợi dụng tài khoản doanh nghiệp để che giấu dòng tiền phi pháp, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống tài chính.

Hoạt động hợp tác được đánh giá là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và Quyết định 06/QĐ-TTg của Chính phủ về phát triển dữ liệu dân cư và định danh điện tử, hướng đến xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số.