Cắt giảm hơn 2.000 thủ tục hành chính trong năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 187/CĐ-TTg ngày 4/10 về kiểm soát chặt chẽ, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 2.051/4.888 TTHC (đạt 42%) và 2.263/6.974 điều kiện kinh doanh (đạt 32%), đồng thời dự kiến sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa.

Thủ tướng yêu cầu tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, chỉ duy trì những thủ tục thật sự cần thiết, hợp pháp và hợp lý; cắt giảm tối thiểu 30% thời gian và 30% chi phí tuân thủ TTHC liên quan đến sản xuất, kinh doanh trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, chỉ duy trì những thủ tục thật sự cần thiết (Ảnh minh họa: Nguyễn Hằng).

668 thủ tục đặc thù địa phương vẫn tồn tại, thậm chí tăng thêm

Theo dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện còn 668 thủ tục hành chính đặc thù của địa phương – tức là các thủ tục do từng tỉnh, thành tự ban hành hoặc điều chỉnh khác với danh mục thống nhất của Trung ương.

Điều đáng chú ý, thay vì giảm, một số địa phương lại có xu hướng tăng thêm TTHC đặc thù, phản ánh tình trạng rà soát chưa thực chất, thậm chí phát sinh thêm rào cản mới cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, xóa bỏ các quy định đặc thù không cần thiết, bảo đảm tính thống nhất toàn quốc, tránh để địa phương “cát cứ” trong quy trình hành chính. Mục tiêu là mọi thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thực hiện thống nhất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hướng tới thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính

Công điện 187 đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính liên quan doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến toàn trình. Người dân có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ nơi nào trong phạm vi cấp tỉnh, không còn phụ thuộc nơi cư trú.

Hiện 34/34 địa phương đã công bố danh mục TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, song nhiều tỉnh mới đạt khoảng 50-95%, thậm chí có nơi dưới 10%. Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành hoàn thành chuyển đổi, hợp nhất dữ liệu sau sáp nhập địa giới trước ngày 15/10, bảo đảm hệ thống thông tin liên thông, dùng chung, vận hành hiệu quả.

Để tránh lãng phí, các xã có lượng hồ sơ trung bình dưới 20 bộ/ngày không bắt buộc trang bị máy lấy số và màn hình hiển thị, song vẫn phải bảo đảm phục vụ người dân nhanh gọn, thuận tiện.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ, phát sinh thêm thủ tục

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2025. Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, giám sát tiến độ thực hiện, chịu trách nhiệm nếu để chậm trễ hoặc phát sinh thêm thủ tục gây phiền hà.

Mục tiêu cuối cùng, theo người đứng đầu Chính phủ, là xây dựng nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, vận hành thông suốt, minh bạch, hiệu quả.