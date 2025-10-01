Giữ nguyên 2 công ty xổ số khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp tại Cà Mau

Ngày 30/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Cà Mau đã báo cáo phương án dự kiến sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Theo báo cáo, tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp nhà nước, gồm 2 công ty xổ số, 2 công ty cấp nước, 2 công ty lâm nghiệp và 1 công ty môi trường đô thị.

Tỉnh dự kiến giữ nguyên hiện trạng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính sẽ triển khai thực hiện.

Hiện công ty xổ số Cà Mau phát hành vé số ngày thứ 2 và công ty xổ số Bạc Liêu phát hành vé ngày thứ 3 hàng tuần.

Vé số Cà Mau và Bạc Liêu hiện phát hành liên tiếp thứ 2 và thứ 3 hàng tuần (Ảnh minh họa: Nhật Linh Đan).

Với 2 công ty cấp nước và 2 công ty lâm nghiệp, tỉnh này cũng dự kiến giữ nguyên. Còn Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau dự kiến sẽ được chuyển nhượng một phần vốn nhà nước.

Với các đơn vị sự nghiệp công lập, theo phương án sắp xếp ở lĩnh vực giáo dục, tỉnh dự kiến giữ nguyên hiện trạng Trường Đại học Bạc Liêu; 53 trường THPT, THCS&THPT, dân tộc nội trú; 679 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Danh sách những cơ sở giáo dục sẽ sắp xếp lại đợt này có 6 trường cao đẳng (sáp nhập lại còn 3 trường). Cụ thể, hợp nhất 2 trường cao đẳng Y tế của 2 tỉnh trước sáp nhập; hợp nhất 2 trường cao đẳng nghề; hợp nhất Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Cà Mau.

Ở lĩnh vực y tế, tỉnh dự kiến giữ nguyên 8 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh; 7 trung tâm y tế tuyến tỉnh; 5 bệnh viện đa khoa cấp huyện cũ; 16 trung tâm y tế khu vực.

Báo cáo cũng cho biết, tỉnh dự kiến giữ nguyên và hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành khác.