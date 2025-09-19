4 phó chủ tịch tỉnh làm "tư lệnh" tháo gỡ vướng mắc cho bộ máy xã, phường

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định thành lập 4 Tổ công tác chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở các xã, phường trên địa bàn tỉnh (tổ công tác).

Các tổ công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Thu Hiền).

Theo quyết định này, 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công làm tổ trưởng tổ công tác. Các tổ trưởng phải chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn được phân công, chủ động xây dựng chương trình công tác của tổ và triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Quyết định này cũng phân công tổ phó tổ công tác đối với Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các thành viên tổ công tác cũng như thành phần tham gia khác.

Chủ tịch UBND các xã, phường với vai trò là thành viên của tổ công tác, có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua cùng khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

Tổ công tác hoạt động từ ngày 17/9 và hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/10.