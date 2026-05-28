3 lựa chọn khi đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm có thể đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Tại chương trình giao lưu cùng Bảo hiểm xã hội TPHCM tháng 5/2026, bà Hiền cho biết trong công ty có nhiều lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội của họ chưa đủ 15 năm.

Bà Hiền hỏi: “Người lao động có dưới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì quyền lợi được giải quyết ra sao?”.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội TPHCM, cho biết người lao động có 3 lựa chọn trong trường hợp này.

Thứ nhất, họ có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đóng một lần cho thời gian bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Thời gian đóng một lần cho thời gian bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng).

Thứ hai, người lao động có thể lựa chọn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ chính khoản đóng của mình theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thứ ba, người lao động có thể đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định.