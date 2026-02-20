Phụ cấp ngành y biến động ra sao suốt 15 năm qua?

Trong hơn một thập niên qua, chính sách phụ cấp đối với nhân viên y tế nhiều lần được điều chỉnh, từ mức ưu đãi nghề 30-100% theo Nghị định 56/2011 đến các đợt tăng tạm thời trong đại dịch Covid-19 và những đề xuất mới sau cải cách tiền lương.

Khung 30-100% duy trì hơn một thập niên

Năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2011/NĐ-CP, quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động làm việc trong các cơ sở y tế công lập. Đây là văn bản đặt nền tảng cho chính sách phụ cấp ngành y suốt hơn 10 năm.

Theo nghị định này, mức phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm trên mức lương ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ (nếu có), với nhiều mức khác nhau tùy tính chất công việc.

Nhóm làm việc tại y tế dự phòng và y tế cơ sở (trạm y tế xã, phường) được hưởng mức từ 40-70%, tùy vị trí và điều kiện làm việc.

Những lĩnh vực có yếu tố nguy hiểm cao như tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh có mức từ 70%-100%.

Các đơn vị chuyên về truyền nhiễm, HIV/AIDS, lao, phong cũng hưởng mức từ 70%-100% tùy cấp độ.

Trong khi đó, các lĩnh vực khám chữa bệnh thông thường, xét nghiệm, dược lâm sàng… áp dụng mức 30%-50%.

Trong giai đoạn 2011-2021, khung phụ cấp này cơ bản giữ ổn định, ít thay đổi về tỷ lệ phần trăm.

Tăng lên 100% trong cao điểm chống dịch

Từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế có thêm nhiều chính sách hỗ trợ ngắn hạn. Bên cạnh tiền hỗ trợ chống dịch theo ngày công, Chính phủ điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với một số nhóm.

Theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2011, phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng và y tế cơ sở được nâng lên mức 100% trong thời gian từ ngày 1/1/2022 đến hết 31/12/2023.

Trong thời gian này, các nhóm lĩnh vực nguy hiểm cao và truyền nhiễm tiếp tục áp dụng mức 70-100% như trước. Các lĩnh vực khám chữa bệnh thông thường vẫn giữ mức 30-50%.

Đây là giai đoạn ghi nhận mức phụ cấp cao nhất đối với y tế cơ sở kể từ khi chính sách được ban hành.

Hết thời hạn tạm tăng, quay lại khung cũ

Từ ngày 1/1/2024, khi thời hạn áp dụng mức 100% kết thúc, phụ cấp ưu đãi nghề đối với y tế dự phòng và y tế cơ sở quay về mức 40-70% theo khung của Nghị định 56/2011.

Các lĩnh vực nguy hiểm cao như tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh tiếp tục hưởng mức 70-100%. Nhóm truyền nhiễm, HIV/AIDS, lao, phong vẫn áp dụng mức 70-100% tùy điều kiện làm việc. Các lĩnh vực khác duy trì mức 30-50%.

Năm 2024 cũng là thời điểm thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình, với mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng/tháng, song tỷ lệ phụ cấp ưu đãi nghề không thay đổi.

Thiết kế lại phụ cấp theo 6 mức, tối đa 100%

Theo dự thảo Nghị định thay thế (đang lấy ý kiến), Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tính theo rủi ro, tính chất công việc và địa bàn.

Y tế cơ sở/dự phòng được hưởng 100% nếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, kinh tế - xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; 70% cho các khu vực còn lại.

Lĩnh vực nguy hiểm cao (tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh) hưởng 100%.

Các lĩnh vực khác phân bổ theo 6 mức cụ thể, thay vì khung cũ 30-50%.