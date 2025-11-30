100% người dân hưởng chính sách an sinh xã hội qua tài khoản

TPHCM yêu cầu tăng cường số hóa thủ tục hành chính, phát triển xã hội số (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về phát triển kinh tế số và xã hội số trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội năm 2025.

Theo kế hoạch này, thành phố đặt ra 2 chỉ tiêu phát triển kinh tế số trọng yếu là: Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%; tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%.

Về phát triển xã hội số, UBND Thành phố đặt ra chỉ tiêu là triển khai chi trả qua tài khoản cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước. Việc này phải triển khai thường xuyên, bảo đảm chính xác, nhanh chóng, tiện lợi, kịp thời.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành, UBND xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện 5 nội dung.

Thứ nhất là thúc đẩy, khuyến khích các hình thức giao dịch điện tử, chứng chỉ chứng nhận điện tử, chi trả an sinh xã hội trực tuyến hoặc trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng, loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết.

Thứ hai là triển khai nền tảng dữ liệu số về lao động, việc làm và an sinh xã hội. Mục tiêu là thu thập, chuẩn hóa dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phân tích, dự báo, công bố thông tin thị trường lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Thứ ba là triển khai nền tảng hợp đồng lao động điện tử. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm khuyến khích người lao động và tổ chức sử dụng lao động thực hiện ký kết hợp đồng lao động điện tử; tổ chức phổ biến, triển khai việc lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động bằng bản điện tử cho người sử dụng lao động.

Thứ tư là triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu này đảm bảo đầy đủ thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin về y tế, an sinh xã hội, thống nhất dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ năm là phát triển nhân lực số với công tác triển khai nền tảng số kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để thúc đẩy đào tạo và đào tạo lại kỹ năng số cho người lao động, kết nối cung cầu thị trường lao động; triển khai các hoạt động phát triển nhân lực phục vụ cho phát triển kỹ năng số và xã hội số.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đặc khu; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và phối hợp với các đơn vị tìm phương án giải quyết