Bị căng thẳng và kiệt sức, Gen Z không ngần ngại xin nghỉ việc

Thời điểm hiện tại dường như là "tận thế" đối với Gen Z. Biến đổi khí hậu ngày thêm trầm trọng, dịch bệnh vẫn đang dai dẳng chưa dứt, trong khi giá cả leo thang chóng mặt (Ảnh: Getty).

Deloitte mới đây đã khảo sát 14.808 người thuộc Gen Z và 8.412 người thuộc thế hệ Millennials trên toàn thế giới. Qua cuộc khảo sát, các nhà nghiên cứu đã thấu hiểu được mức độ căng thẳng và kiệt sức trầm trọng mà Gen Z đang phải đối mặt, cũng như cách Gen Z mạnh mẽ vượt qua cuộc Đại khủng hoảng lao động.

Trong đó, có 40% người được khảo sát nói rằng họ sẽ nghỉ công việc hiện tại trong 2 năm tới. Nguyên nhân có thể là do họ muốn được trả lương cao hơn, cũng có thể là do những lợi ích to lớn mà công việc khác đem lại. Có đến 35% nói rằng họ sẽ không bỏ việc nếu chưa tìm được công việc thay thế.

Nhà kinh tế học Patricia Buckley của Deloitte chia sẻ rằng: "Nhìn chung, mỗi chúng ta đã nhận thức được rằng chúng ta đã góp phần thay đổi cách thức làm việc, và tôi nghĩ, chính điều đó đã giúp con người chúng ta nhận ra "À, vấn đề không chỉ nằm ở cách thức mình làm việc, mà có thể còn nằm ở cấp trên của mình nữa".

Gen Z đặc biệt sẵn sàng rời bỏ những công việc được trả lương thấp nhất trong ngành kinh tế, những ngành tập trung nhân sự lớn nhất. Gần một nửa Gen Z làm việc trong các vị trí giao tiếp với khách hàng đã sẵn sàng nghỉ việc trong vòng 2 năm tới. Tương tự, 48% Gen Z làm việc trong lĩnh vực bán lẻ cũng không ngần ngại nghỉ việc.

Vậy điều gì có thể giữ động lực làm việc cho Gen Z? Lý do đầu tiên mà Gen Z quan tâm chính là môi trường làm việc của họ phải cho họ cơ hội được cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Gen Z cũng ưu tiên cơ hội học tập và làm việc, cũng như lương thưởng và phúc lợi cao mà công việc đem lại.

Tất cả những điều đó cho thấy thế hệ trẻ hiện nay đang mang kinh nghiệm sống của mình vào trong môi trường công sở, và góp phần thay đổi định nghĩa làm việc. Ví dụ như, 37% Gen Z sẽ từ chối lời mời làm việc hoặc từ chối công việc "dựa trên quan điểm đạo đức cá nhân của họ". Đây là một sự phát triển rất tích cực.

Điều này bắt nguồn từ những lo âu mà Gen Z gặp phải. Đối với Gen Z, tương lai tài chính dài hạn chính là yếu tố khiến họ gây căng thẳng nhất.

Buckley chia sẻ: "Phần lớn cả hai thế hệ Millennials và Gen Z đều sống không mấy dư dả. Thành thật mà nói, thế hệ Millennials đáng ra phải có dư dả tiền bạc bởi vì họ đang già đi và dần bước sang giai đoạn về hưu."

Một số Gen Z và thế hệ Millennials đã từ bỏ việc tiết kiệm cho tương lai. Giờ đây, họ sẽ dành nhiều tiền hơn vào những trải nghiệm và những thứ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời họ, thay vì tiết kiệm từng đồng cho một tương lai vô định.