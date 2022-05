Báo động xu hướng "trẻ hóa" lần đầu quan hệ tình dục

(Dân trí) - Tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu tiên trước 14 tuổi tăng gấp hơn 2 lần kể từ năm 2013 (1,48%) đến năm 2019 (3.51%).

Con số trên là kết quả khảo sát được công bố bởi WHO Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Qua đây có thể thấy, việc học sinh quan hệ tình dục trước 14 tuổi đang có chiều hướng gia tăng là một vấn đề đáng lo ngại. Điều đó khiến chúng ta cần phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về xu hướng "trẻ hóa" quan hệ tình dục như hiện nay.

Kết quả Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam 2019 do WHO thực hiện (Ảnh: Chụp màn hình)

Trò chuyện với các bạn trẻ trong độ tuổi Gen Z, nhiều người chia sẻ rằng việc nói về tình dục là một điều cấm kỵ trong nhiều nền văn hóa. Theo Yến Nhi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, việc nói về tình dục được coi là không đứng đắn trong hệ tư tưởng cố hữu của nhiều người và bản thân cô bạn cũng rất "mù mờ" về vấn đề này. Những kiến thức về tình dục an toàn mà Yến Nhi có được chủ yếu là do bản thân tự tìm hiểu.

Đối với Hương Giang, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ, có rất nhiều lý do để giải thích về vấn đề này. Một trong số đó là do ảnh hưởng từ nền giáo dục phong kiến đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng hệ của người Việt, khi họ lấy quan điểm "nam nữ thụ thụ bất thân" để làm mực thước. Do vậy, chúng ta thường bị "sốc" khi ai đó nhắc đến những câu chuyện tế nhị.

Ngoài ra, đối với thầy giáo L.T.A (25 tuổi), việc ảnh hưởng của lối sống có phần cởi mở của văn hóa phương Tây là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng "trẻ hóa" quan hệ tình dục như hiện nay.

"Chúng ta dường như đang du nhập những quan điểm được coi là cấp tiến từ bên ngoài nhưng không có sự chắt lọc, thậm chí tiếp nhận một cách lệch lạc, biến chất đã khiến vấn đề quan hệ tình dục ở giới trẻ ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát", thầy L.T.A cho biết.

Hương Giang cho rằng, ảnh hưởng từ nền giáo dục phong kiến đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng hệ của người Việt về vấn đề tình dục (Ảnh: NVCC)

Cả Hương Giang, Yến Nhi và thầy giáo L.T.A đều không quá khắt khe về vấn đề quan hệ tình dục ở giới trẻ vì nó là một nhu cầu bình thường trong quá trình phát triển tâm sinh lý lứa tuổi. Tuy nhiên, họ không đồng tình với việc nảy sinh những nhu cầu tình dục ở lứa tuổi dưới 14 vì lúc này chưa có sự phát triển hoàn thiện về cả tư duy và thể chất.

Ý kiến của ba người trên ở trên đều có cơ sở vì theo một nghiên cứu từ trường Đại học Denver, việc những người trẻ không trải qua quan hệ tình dục cho đến một lứa tuổi phù hợp nhất định sẽ được trang bị tốt hơn về các kỹ năng xã hội, có khả năng nhìn nhận đúng đắn về vấn đề quan hệ tình dục an toàn và bảo vệ bản thân khỏi những căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.

Trong khi đó, một "lứa tuổi phù hợp" hay "chuẩn" để quan hệ tình dục theo Nghiên cứu xuyên quốc gia về sức khỏe vị thành niên khi nó nằm trong khoảng từ 15 đến 19 tuổi, còn "sớm" là trước 15 tuổi và "muộn" nếu nó xảy ra sau 19 tuổi.

Đưa ra quan điểm về vấn đề này, Anh Dũng, sinh viên Học viện Tài chính cho rằng: "Với sự thay đổi về tâm sinh lý kèm theo đó là sự tò mò, ham tìm hiểu của các bạn trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 15 tuổi, nếu chúng ta càng giấu giếm về tình dục thì các bạn trẻ sẽ càng tò mò. Lâu dần, sẽ tạo ra những "phản ứng ngược" và "tác dụng phụ" trong việc giáo dục giới tính".

Ngoài ra, Yến Nhi bổ sung thêm rằng nếu chúng ta không thể giải đáp được tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ về vấn đề tình dục thì họ sẽ tự khám phá bằng nhiều cách thức khác nhau mà không có sự kiểm soát nội dung từ người lớn. Đặc biệt, với sự phát triển vượt bậc của truyền thông số sẽ rất dễ dàng trong việc tìm kiếm những nội dung không lành mạnh. Một trong số đó là tìm đến những trang "web đen" độc hại.

Trong bài luận "The Media Influences Teenage Sex", tác giả đã thực hiện một cuộc khảo sát về "Mối liên hệ giữa việc xem phim khiêu dâm và việc làm cha mẹ ở độ tuổi vị thành niên" chỉ ra rằng, khi xem nội dung khiêu dâm, các bạn trong độ tuổi vị thành niên thường cho rằng mọi người đều làm những điều tương tự trên phim nên bản thân họ sẽ mặc định đó là điều bình thường và nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ hậu quả lớn nào xảy ra".

Kết quả của bài luận trùng khớp với nhận định của Anh Dũng khi cậu bạn GenZ cho rằng, việc các bạn trẻ tìm hiểu đến mức "nghiện" những nội dung nhạy cảm sẽ dẫn đến những "ảo tưởng" rồi dần dần bột phát thành hành động khi họ "biến phim thành thật".

Theo một nghiên cứu dài hạn mới đây, được báo cáo trên tạp chí "Developmental Psychology" nhấn mạnh nhất quán vào những rủi ro của việc kích thích tình dục trong độ tuổi vị thành niên.

"Những thanh thiếu niên có quan hệ tình dục trước 15 tuổi ít có khả năng sử dụng biện pháp tránh thai hơn so với những người quan hệ tình dục ở độ tuổi "già dặn" hơn. Họ có nhiều khả năng sử dụng các chất kích thích".

Cùng nghiên cứu về vấn đề này, giáo sư Rachel Lynn Golden từ trường Đại học Denver đã bổ sung rằng: "Việc quan hệ tình dục sớm sẽ tăng nguy cơ mắc các triệu chứng nội hóa (trầm cảm, thu mình, cô đơn) và các triệu chứng ngoại hóa (hung hăng, hành vi chống đối xã hội)".

Có thể thấy, việc không được trang bị những kiến thức về tình dục từ sớm cộng với tâm lý "ngại nói", "xấu hổ" của người lớn đang âm thầm gây nên những hậu quả khôn lường. Nó đồng nghĩa với việc chúng ta đang tạo ra một thế hệ "gà mờ" về những kiến thức tình dục an toàn.

Chia sẻ về vấn đề này cùng với Dân trí, một bạn nam giấu tên (19 tuổi) đã kể lại câu chuyện của bản thân đã từng quan hệ tình dục từ năm 14 tuổi và những hệ lụy mà bạn đã phải trải qua.

"Mình và người yêu có hành vi quan hệ từ cuối năm lớp 8 sau gần một năm yêu nhau. Người yêu mình dường như không bao giờ từ chối những lời đề nghị quan hệ của mình. Trong một lần bố mẹ cô ấy vắng nhà, bọn mình đã lần đầu tiên ăn phải "trái cấm".

Lần đó, mình không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Bởi lẽ, cả hai đều rất ít hoặc gần như không có kiến thức về quan hệ tình dục an toàn".

Chính vì sự tò mò của những đứa trẻ mới lớn kèm theo sự thiếu hiểu biết về những kiến thức liên quan đến giáo dục giới tính đã khiến đôi bạn trẻ phạm phải những sai lầm. Bạn nam chia sẻ, "ngựa quen đường cũ" có lần đầu thì ắt sẽ có lần thứ hai. Sau nhiều lần quan hệ tình dục, đã có lần bạn gái phải tìm đến thuốc tránh thai. Không chỉ thế, trong mỗi lần quan hệ, đôi bạn trẻ đều quay lại và thật không may tất cả video đó bị phát tán ra bên ngoài.

"Khoảng thời gian đó thật sự tồi tệ với mình, mình cô lập bản thân trong phòng. Không dám đến trường vì trường học lúc này không còn là một nơi an toàn nữa mà nó là một nơi nguy hiểm cho bản thân mình. Bởi lẽ, mọi người đều xì xào hay giễu cợt sau lưng mình với những lời lẽ nhạy cảm", bạn nam giãi bày.

Ngoài ra, cậu bạn còn kể lại những sang chấn về tâm lý sau khi video bị phát tán. Cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm cảm, sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Bạn nam đã giấu giếm bố mẹ về những sự việc mà bản thân đang phải trải qua, vì tình dục là một vấn đề mà bố mẹ cậu không chấp nhận trong một gia đình có nền tảng tri thức và gia giáo. Có lẽ, nơi an toàn duy nhất là gia đình cũng không còn để cậu bạn có thể bám víu được nữa.

"Chúng mình đã từng nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả. Đó là vết nhơ trong cuộc đời của mình, không gì có thể rửa sạch được ngoài việc chết đi", cậu bạn buồn bã khi nghĩ về câu chuyện cũ.

Có lẽ, câu chuyện của chàng trai này chỉ là một trong số những điển hình của bạn trẻ đã từng ăn "trái cấm" trong độ tuổi vị thành niên. Suy nghĩ đã từng muốn "kết thúc tất cả" của cậu bạn như là một hồi chuông cảnh tỉnh cho ai đang bàng quan trước vấn đề giáo dục giới tính cho con trẻ từ sớm.

Trích dẫn một nghiên cứu từ Trung tâm y tế học thuật Mayo Clinic của Mỹ đã chỉ ra rằng, rất ít các bậc làm cha làm mẹ dám đối mặt với sự thật rằng con cái của họ đã từng quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nghiên cứu lại chứng minh cho điều ngược lại, khi có rất nhiều bạn trẻ đã từng quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên.

Xuất phát từ chính tư duy "ngại nói" về tình dục cho con trẻ cũng như sợ sẽ "vẽ đường cho hươu chạy" khi giáo dục giới tính từ nhỏ đã dẫn đến những ý thức hệ lệch lạc. Đối với Hương Giang, giáo dục giới tính từ nhỏ là "vẽ đường cho hươu chạy" khi và chỉ khi việc giáo dục giới tính ấy chưa triệt để, chưa đem lại hiệu quả và chưa đạt được mục đích mà nó hướng tới.

Đồng quan điểm với Hương Giang, Yến Nhi cho rằng, chừng nào chúng ta còn giữ một thái độ giáo dục giới tính cho có, hay giáo dục một cách hời hợt "đầu voi đuôi chuột" thì lúc đó vẫn sẽ còn những sự việc đáng tiếc xảy ra.

"Giáo dục giới tính cho trẻ từ nhỏ là một điều cần thiết và vô cùng cấp bách. Nó sẽ giúp trẻ có hiểu biết hơn về tình dục, có các kiến thức về phòng tránh để bảo vệ bản thân một cách an toàn. Kể cả con trai, con gái hay người thuộc cộng đồng LGBT", Yến Nhi nói.

Nhận thấy tầm quan trọng của bố mẹ trong việc giáo dục giới tính cho con trẻ, cả Hương Giang và Yến Nhi đều nhấn mạnh rằng: "Các bậc phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ con cái khỏi những ý niệm lệch lạc về tình dục".

Quan điểm của hai cô bạn Gen Z cũng trùng khớp với một nghiên cứu được trích từ "The Heritage Foundation", khi có tới 47% bạn trẻ trong nhóm tuổi từ 12 - 19 mong muốn được lắng nghe về giáo dục giới tính từ bố mẹ, tiếp theo đến là bạn bè, giáo viên và nhà trường,...

Có thể thấy, mỗi gia đình sẽ là một tế bào nhỏ của xã hội, mà hạt nhân của xã hội chính là gia đình. Thế nên, việc chúng ta giáo dục giới tính cho con trẻ từ cấp độ tế bào sẽ có ảnh hưởng to lớn đến toàn xã hội.

Chia sẻ về những cách có thể cải thiện tình trạng "trẻ hóa" quan hệ tình dục, Hương Giang cho rằng: "Với sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội và các kênh thông tin giải trí như hiện nay, chúng ta nên tận dụng điều đó để có thể tuyên truyền những kiến thức, kĩ năng về vấn đề quan hệ tình dục đến với giới trẻ. Bên cạnh đó là sự quan tâm của gia đình, nhà trường - những người tiếp xúc trực tiếp, hằng ngày với giới trẻ, họ phải thật sự quan tâm đến vấn đề này, không trốn tránh, không ngăn cấm mà cần phải lắng nghe, chia sẻ để nâng cao nhận thức của giới trẻ về quan hệ tình dục.

Ngoài ra, cô bạn Gen Z còn nhấn mạnh, giới trẻ cũng nên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về tình dục cũng như quan hệ tình dục an toàn. Nó vừa nâng cao nhận thức về sự phát triển của bản thân, vừa bảo vệ bản thân khỏi những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát. Biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ, tránh để lại hệ lụy khi gặp phải vấn đề trong quan hệ tình dục.

|Nội dung: Huỳnh Đức

|Thiết kế: Nguyễn Vượng

19/05/2022