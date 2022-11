Xôn xao lương IT 140 triệu đồng: "Chúng ta không thuộc về nhau!"

Những ngày qua, các diễn đàn của giới công nghệ xôn xao trước thông tin lương nhân viên IT hiện nay lên đến 140 triệu đồng/tháng. Không chỉ người ngoài, cả những người trong cuộc cũng không khỏi "choáng váng" trước con số này, đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang phải giảm lương, cắt giảm nhân sự như hiện nay.

Chị Nguyễn Ngọc Hà, nhân viên tại một công ty phần mềm ở TP Thủ Đức, TPHCM thốt lên: "Ối giời ơi!" khi nghe mức lương 140 triệu đồng/tháng dành cho nhân viên IT.

Theo chị Hà, lương của nhân sự IT cao hơn nhiều ngành nghề nhưng chắc chắn "không như lời đồn". Cả hai vợ chồng chị đều là nhân viên IT lâu năm nhưng gộp lại cũng không nổi con số 140 triệu đồng.

Thông tin mức lương nhân sự IT 140 triệu đồng kéo theo nhiều tranh cãi (Ảnh minh họa).

Trước đây chị làm ở bộ phận công nghệ thông tin tại một ngân hàng với mức lương 23 triệu đồng. Hơn một năm trước chị chuyển sang công ty phần mềm với mức lương 26 triệu đồng.

Chồng chị là lập trình viên, có kinh nghiệm, từng làm việc trong khu công nghệ cao, mức lương lúc cao nhất khoảng 60 triệu đồng, có xe đưa đón và bao ăn trưa. Tuy nhiên, để đạt được mức lương này, theo chị Hà, chồng chị phải làm việc ngày đêm, có khi cả tuần không kịp nhìn mặt con cái. Đi làm dự án suốt ngày, về nhà thì không rời mắt khỏi máy tính.

Mới đây, chồng chị ra ngoài thành lập ty phần mềm, chị Hà hỗ trợ mảng tuyển dụng. Công ty tuyển rất nhiều nhân viên IT nhưng chị Hà khẳng định không bao giờ có con số mức lương 140 triệu đồng.

"Với các bạn mới vào nghề bỏ đi con số 0 phía sau và với người có kinh nghiệm bỏ số 1 trước con số 140 triệu đồng là mức lương hợp lý", nữ nhân viên IT cho hay.

Sau thông tin mức lương IT 140 triệu đồng gây xôn xao trên các diễn đàn, hàng loạt công ty tuyển dụng lĩnh vực công nghệ thông tin cũng lập tức đưa ra "lá chắn" khi tuyển người.

Hàng loạt bản tin tuyển dụng nhân viên IT mở màn bằng các nội dung: "Ở đây không có lương 140 triệu đồng", "Nếu bạn muốn mức lương 140 triệu đồng, hãy tìm nơi khác", "Chúng ta không thuộc về nhau nếu bạn muốn mức lương 140 triệu đồng"... trước các thông báo tuyển người.

ThS. Vũ Tuấn Anh, chuyên gia chuyển đổi số tại TPHCM nhận định: "Nói về lương nhân viên IT 140 triệu đồng là con số lấy cá biệt để nói số đông".

Theo các chuyên gia nhân sự, lương nhân viên IT 140 triệu đồng không phải là không có nhưng đó là con số rất hiếm, rất ít người đạt được. Điều này không đại diện cho mặt bằng lương chung của người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thông tin có phần thiên lệch này có thể dẫn đến ảo tưởng ở một số người, nhiều doanh nghiệp có thể gặp rào cản khi tuyển dụng vì mức lương.

Trên thực tế, lương nhân sự IT cao gây khó khăn cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong việc giữ chân người làm và thực hiện chuyển đổi số. Tại buổi làm việc với HĐND TPHCM về triển khai thực hiện đề án y tế thông minh, nhiều bệnh viện tại TPHCM chia sẻ lo lắng thiếu nhân viên IT vì rào cản thu nhập. Các bệnh viện không thể đáp ứng đáp ứng được yêu cầu lương của các kỹ sư phần mềm so với thị trường bên ngoài.

Mức lương khảo sát một số vị trí của nhân sự IT trên VietnamWorks (Ảnh chụp lại màn hình).

Theo PGS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, thành viên Đoàn khảo sát của HĐND TPHCM, mức lương của nhân sự công nghệ thông tin tại bệnh viện so với mặt bằng chung bên ngoài là quá thấp. Nhưng bệnh viện cũng không thể chấp nhận việc thu nhập của bộ phận công nghệ thông tin gấp 2 - 3 lần lương bác sĩ, đặc biệt là chuyên gia đầu ngành.

Theo số liệu thống kê trên VietnamWorks, dựa theo gần 1.500 việc làm mức lương trung bình của nhân sự IT là 960USD/tháng.

Báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2022 do TopDev phát hành, mức lương lập trình viên dao động từ 350 đến 1.190 USD cho vị trí Mid-Senior, lập trình viên Senior có mức lương dao động từ 860 đến 1.510 USD. Các vị trí quản lý từ 5 năm trở lên hoặc cấp cao hơn được khảo sát có mức lương từ 1.410 USD cho đến hơn 2.300 USD.

Theo TopDev, làn sóng đầu tư nước ngoài đã mang đến nhiều cơ hội cho thị trường lao động IT Việt Nam. Việt Nam đang có một nguồn nhân lực công nghệ thông tin đầy hứa hẹn về chất và lượng cũng như thị trường tiềm năng và tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng đươc nhu cầu và tốc độ phát triển.

Mức lương của nhân sự IT theo báo cáo thị trường 2022 của TopDev (Ảnh chụp màn hình).

Các doanh nghiệp truyền thống trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, bất động sản... đã thực hiện chuyển đổi số và bước vào mô hình thương mại điện tử sẽ tạo nên sức ép cho bài toán khó về thiếu hụt nhân lực IT, khi nhu cầu tăng lên đáng kể nhưng khả năng đáp ứng còn nhiều hạn chế.