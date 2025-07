70 con lợn sắp xuất chuồng bị điện giật chết, nông dân nhờ "giải cứu"

Sáng 4/7, ông Hồ Văn Cậy, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, xác nhận sự việc 70 con lợn của một hộ dân trên địa bàn bị điện giật chết và cho biết Công an phường đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, ngày 3/7, mưa lớn xảy ra tại phường Quỳnh Mai (trước đây là phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai cũ), khiến nước tràn vào khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Trường, trú tại khối 4.

Hộ chăn nuôi thiệt hại lớn vì điện giật chết 70 con lợn sắp đến kỳ xuất chuồng (Ảnh: Phương Uyên).

Hệ thống điện tại khu chuồng trại bị rò rỉ, dẫn tới sự cố điện giật khiến toàn bộ đàn lợn 70 con, mỗi con nặng 80-100kg, bị chết ngay trước thời điểm xuất chuồng.

Sau khi nắm được thông tin, UBND phường Quỳnh Mai phối hợp Công an phường và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đã kiểm tra hiện trường, trích xuất camera an ninh tại chuồng trại. Bước đầu xác định nguyên nhân là do rò rỉ điện gây ra.

“Chúng tôi đang phối hợp làm các thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn”, ông Hồ Văn Cậy nói.

Ông Nguyễn Văn Trường, chủ hộ chăn nuôi, bàng hoàng kể: “Tôi vừa mở cửa chuồng thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, cả đàn lợn nằm bất động, bốc mùi khét. Có lẽ điện đã rò từ đêm, nước mưa dâng lên khiến sự cố xảy ra. Bao nhiêu vốn liếng, công sức giờ coi như trắng tay”.

Sau sự cố, ông Trường đã đăng thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng chia sẻ và “giải cứu” số lợn nói trên với giá chỉ 500.000 đồng/con, nhằm vớt vát lại phần nào vốn liếng.

“Nếu để qua ngày, số lợn này không tiêu thụ được thì tôi mất trắng. Mong bà con thương tình, ai có nhu cầu thì mua giúp”, ông Trường nói trong nghẹn ngào.