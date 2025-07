Người đàn ông ôm hũ tro cốt từ nước ngoài về, ngàn người khóc lặng

Câu chuyện cảm động về nghĩa cử cao đẹp của nam lao động quê Nghệ An đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua. Anh Hậu, quê ở xã Vĩnh Tường (Nghệ An), đã âm thầm lo liệu đưa tro cốt anh N.V.T., một lao động Việt khác quê ở Hà Tĩnh không may qua đời tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi hương.

Theo chia sẻ từ cộng đồng người Việt tại Đài Loan, khi hay tin anh T. đột ngột tử vong mà không có người thân bên cạnh, anh Hậu đã không ngần ngại đứng ra nhận lo việc. Anh chủ động liên hệ các bên liên quan, hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết, tiếp nhận tro cốt từ nhà hỏa táng người xấu số và đưa về Việt Nam.

Trong thời gian đi lao động tại Đài Loan, anh T. không may thiệt mạng (Ảnh: Nguyễn Lạng).

Chuyến hành trình dài từ Đài Loan về Hà Tĩnh được anh Hậu thực hiện chu đáo. Sau khi tự tay tiếp nhận tro cốt nạn nhân, anh cẩn thận đặt vào hộp, gói ghém trong ba lô và ôm trên tay suốt chặng đường dài.

Hình ảnh và câu chuyện về hành động của anh Hậu sau khi được chia sẻ đã chạm đến trái tim của cộng đồng mạng. Nhiều người gọi anh là “người con nghĩa tình xứ Nghệ”, “tấm gương sống đạo đẹp nhất nơi đất khách”. Hàng loạt bình luận bày tỏ lòng cảm phục trước nghĩa cử thầm lặng nhưng đầy nhân văn này.

“Giữa thời buổi mà người ta dễ dàng thờ ơ, em đã khiến lòng người ấm lại bằng hành động lặng lẽ mà thiêng liêng”, một tài khoản mạng xã hội viết.

Một bình luận khác thể hiện sự xúc động: “Không máu mủ, chẳng ruột rà, nhưng em làm được điều mà ít ai dám làm. Xin cúi đầu trước tấm lòng em!”.

Trước khi trở lại làm việc, anh Hậu đã mời những người đồng hành một bữa cơm thân mật thay cho lời cảm ơn, rồi vội vã quay lại Đài Loan, không kịp về thăm quê hay nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.

Gia đình anh N.V.T., sau khi nhận lại tro cốt người thân, đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới anh Hậu và những người đã hỗ trợ.

Chị Nguyễn Thị Lạng, người thân của anh Hậu, chia sẻ: “Khi thấy mạng xã hội xôn xao, tôi mới biết em đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp như vậy. Gia đình rất ủng hộ việc làm của em.

Ngày đưa tro cốt người bạn xấu số từ Đài Loan về, Hậu không nói gì với người thân. Sau khi hoàn tất việc bàn giao tro cốt, em cũng không kịp về thăm gia đình mà đi luôn, lặng lẽ như cách em chọn để giúp người”.

Bằng nghĩa cử cao đẹp, anh Hậu mang tro cốt anh T. từ Đài Loan về trong vòng tay thân yêu của mọi người (Ảnh: Nguyễn Lạng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Văn hóa xã Vĩnh Tường, bày tỏ: “Địa phương ghi nhận và hết sức cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của anh Hậu, một người con quê hương xứ Nghệ đã thể hiện tình cảm sâu nặng với đồng bào, dù không quen thân, ruột rà. Đây là một hành động rất đáng trân trọng, lan tỏa những giá trị nhân văn giữa đời thường”.

Cũng theo ông Tâm, hành động lặng thầm nhưng sâu sắc của anh Hậu như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người.

“Việc làm của anh Hậu tự thân đã là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lòng nhân ái chưa bao giờ vắng mặt giữa cuộc đời. Ở nơi đất khách, chính tình người đã kết nối những trái tim Việt, như một sợi dây lặng thầm mà bền chặt”, ông Tâm chia sẻ thêm.