Vừa mua xe một ngày thì bị trộm mất, nam shipper khóc nấc ngay trên đường

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh anh Niềm Anh Tuấn (SN 2005, ngụ tỉnh Đồng Nai), một shipper (tài xế giao hàng), khóc nấc khi phát hiện xe máy vừa mua bị trộm. Sự việc xảy ra vào trưa 11/11, khiến nhiều người thương cảm.

Anh Tuấn kể sau khi giao gần hết số đơn hàng buổi sáng, anh quay lại nhà khách hàng để thu tiền. Như thường lệ, anh đỗ xe trước cổng nhà khách và đi bộ vào bên trong, cách đó khoảng 2m.

Nam shipper bị trộm xe khi đang đi giao hàng (Ảnh cắt từ clip: MXH).

“Tôi chủ quan, nghĩ rằng đứng gần đó thì sẽ không ai dám làm gì, nên mới vào bên trong. Trong lúc chờ lấy tiền, tôi thỉnh thoảng cũng ngó ra ngoài trông xe. Vậy mà chưa đầy hai phút, một người đàn ông đã đến bẻ khóa cổ xe và phóng đi mất”, anh Tuấn nghẹn ngào, nói.

Khi phát hiện xe bị trộm, Tuấn lập tức chạy theo và hô hoán. Tuy nhiên, người đàn ông đã tẩu thoát, khiến Tuấn sợ hãi và bật khóc. Bên trong cốp xe còn sót một kiện hàng trị giá 1,3 triệu đồng chưa kịp giao, buộc anh phải chi tiền đền bù.

Chiếc xe máy bị lấy đi có giá hơn 22 triệu đồng. Đây là món tài sản mà Tuấn tích cóp nhiều tháng mới mua được, với mong muốn phục vụ công việc và tạo động lực làm việc tốt hơn. Chỉ mới một ngày sau khi mua, niềm háo hức của anh bỗng chốc biến thành sự bàng hoàng. Đây là lần đầu Tuấn gặp sự cố như vậy, nên anh cảm thấy rất sốc.

Hay tin, bố mẹ và vợ của Tuấn cũng rất đau buồn, bởi hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. “Lúc đó tôi rất sợ, tâm trí hoảng loạn. Tôi liền gọi bố đến chở đi trình báo cơ quan chức năng”, Tuấn kể.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ mới sinh không thể đi làm, mọi gánh nặng tài chính giờ đè lên vai chàng trai trẻ. Tuấn nói anh bắt đầu làm shipper từ năm 2024.

Công việc vất vả, thường xuyên đối mặt với nhiều thử thách và cả nguy hiểm. Anh phải làm việc từ 8h đến 18h mỗi ngày để kiếm thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Số tiền này chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, nuôi vợ và con mới 8 tháng tuổi. Những lúc áp lực, anh lấy gia đình làm động lực để cố gắng.

Sau sự việc, may mắn, Tuấn nhận được sự quan tâm, động viên từ bà con địa phương. Nhiều người đã quyên góp, ủng hộ giúp anh mua được chiếc xe máy mới ngay trong ngày xảy ra sự việc.

“Mặc dù tâm lý vẫn chưa ổn định, tôi rất xúc động khi được mọi người giúp đỡ. Tôi chỉ muốn tiếp tục tự kiếm sống, ngoài ra không mong muốn được hỗ trợ gì thêm. Tôi sẽ cố gắng làm việc và cẩn trọng hơn, để không làm gia đình và những người xung quanh phải lo lắng”, Tuấn tâm sự.