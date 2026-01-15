Vụ nhiều cán bộ, nhân viên y tế kêu cứu: Đã chi trả 2 tháng lương bị chậm

Chiều 14/1, ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc, thành phố Huế, cho biết đã thanh toán tiền lương các tháng 11 và 12/2025 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị.

Trước đó, Sở Y tế thành phố Huế đã cấp kinh phí hỗ trợ bù đắp tiền lương thiếu hụt của những năm trước cho đơn vị này.

Bác sĩ Lê Khắc Thu, công tác tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Phú Lộc, xác nhận đã được thanh toán tiền lương 2 tháng cuối năm 2025 vào ngày 13/1.

Cơ sở Chân Mây của Trung tâm Y tế Phú Lộc hiện nay không thu hút được bệnh nhân như kỳ vọng (Ảnh: Nguyễn Luân).

Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc Lê Viết Cường đồng thời bác thông tin phản ánh bản thân nằm trong danh sách những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Theo danh sách khen thưởng của Trung tâm Y tế Phú Lộc, ông Cường là một trong số 382 cá nhân được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Như Dân trí đã phản ánh, cuối năm 2025, nhiều cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế Phú Lộc đã phải "kêu cứu" vì bị nợ lương và các khoản phụ cấp, tiền ngoài giờ, gây ảnh hưởng đến đời sống.

Đến ngày 5/1, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế đã ban hành quyết định cấp gần 9,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp y tế năm 2026 cho Trung tâm Y tế Phú Lộc (bao gồm cả Trung tâm Y tế Nam Đông trước khi sáp nhập).

Sở Y tế thành phố Huế đã làm việc trực tiếp với đơn vị này để đưa ra hướng xử lý phù hợp, đảm bảo đội ngũ cán bộ, nhân viên sớm nhận được tiền lương bị chậm.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Lộc cho biết, tính đến ngày 1/12/2025, đơn vị có 488 viên chức và 2 người hợp đồng lao động.

Theo đánh giá cuối năm, đơn vị này chưa đáp ứng tự chủ một phần kinh phí do nguồn thu không đạt, dẫn đến hàng năm phải xin lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ chưa có.

Trong năm 2025, Trung tâm Y tế Phú Lộc đã phải chi hơn 91 tỷ đồng tiền lương và các khoản theo lương cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Nguyên nhân được chỉ ra là do đơn vị còn thiếu đội ngũ bác sĩ, một số trang thiết bị hư hỏng, chưa đồng bộ nên không thực hiện được dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao.

Ngoài ra, việc thông tuyến khám chữa bệnh nội trú tuyến tỉnh trên toàn quốc đã kéo giảm số lượng bệnh nhân đến khám, ảnh hưởng nguồn thu của đơn vị.