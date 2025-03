Vụ công nhân bao bì ngừng việc tập thể: Doanh nghiệp đồng ý tăng lương

Ngày 22/3, bà Trần Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, cho biết, sáng cùng ngày, tất cả công nhân, người lao động Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An đã quay trở lại làm việc bình thường.

Đây là kết quả cuộc đối thoại giữa người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp dưới sự chứng kiến của tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng chiều 21/3, sau khi xảy ra sự việc 72/140 công nhân ngừng việc.

Sáng 22/3, tất cả công nhân, người lao động Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An đã trở lại làm việc bình thường sau 1 ngày ngừng việc tập thể (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại buổi đối thoại, doanh nghiệp đồng ý tăng lương cơ bản thêm 300.000 đồng/người/tháng (từ 4.410.000 đồng/tháng lên 4.710.000 đồng/tháng).

Các kiến nghị của người lao động liên quan đến khoản tiền chuyên cần, phạt lỗi, thời gian tăng ca và việc công ty sa thải công nhân không có lý do chính đáng sẽ được thông báo kết quả giải quyết vào thứ 2, ngày 24/3.

Tuy nhiên, đến chiều tối 21/3, đại diện Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An thông báo, từ tháng 4, công ty sẽ tăng lương cơ bản lên 4.950.000 đồng/tháng theo kiến nghị của người lao động.

Bà Trần Thị Nguyệt cho rằng, việc công nhân công ty này ngừng việc tập thể đã được dự báo từ trước, sau khi kiến nghị tăng lương từ ngày 28/2 không được lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết. Lãnh đạo doanh nghiệp không tổ chức đối thoại với người lao động và khóa chức năng gửi tin nhắn trong nhóm Zalo của công ty.

Đại diện tổ chức công đoàn thu thập kiến nghị của người lao động Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An sáng 21/3 (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Trong cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An vào tháng 3/2024, đoàn giám sát Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phát hiện doanh nghiệp này chưa ký hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho 21/123 lao động, chưa xây dựng thỏa ước lao động tập thể, chưa xây dựng thang bảng lương...

Đoàn giám sát cũng phát hiện công ty này còn áp dụng hình thức phạt tiền trừ lương người lao động trái quy định của Luật lao động, chưa xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Ngoài ra, công ty này cũng có nhiều vi phạm, tồn tại đối với nội dung thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động.

Đoàn giám sát đã đề nghị Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An thực hiện các nội dung liên quan đến pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội... Tuy nhiên thời điểm này một số đề nghị của đoàn giám sát chưa được doanh nghiệp này thực hiện.