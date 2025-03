Công nhân công ty bao bì ngừng việc tập thể

Chiều 21/3, đại diện Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã đồng ý tăng 300.000 đồng tiền lương cho người lao động.

Đây là kết quả sau buổi đối thoại giữa đại diện doanh nghiệp và người lao động với sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, liên quan đến vụ việc công nhân công ty này ngừng việc tập thể.

Đại diện tổ chức công đoàn thu thập kiến nghị của người lao động Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Tiến).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 72/140 công nhân lao động của Công ty TNHH Bao bì quốc tế Zonsen - Chi nhánh Nghệ An đã ngừng việc để phản đối một số nội dung liên quan đến thu nhập và quyền lợi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nghi Xá đã có mặt, thu thập kiến nghị của người lao động.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công nhân đề nghị công ty tăng lương cơ bản lên mức 4.950.000 đồng/người/tháng (tăng 500.000 đồng so với hiện tại), tăng tiền chuyên cần lên mức 300.000 đồng/người/tháng (cao hơn 100.000 đồng).

Người lao động cho rằng thời gian tăng ca quá nhiều, công nhân bị ép tiến độ nên dễ xảy ra lỗi, trong khi đó, mức phạt quá cao, 300.000 đồng/lỗi sản phẩm. Bên cạnh đó, họ cũng phản ánh doanh nghiệp sa thải công nhân không có lý do.

Giám đốc sản xuất của công ty báo cáo đã xin ý kiến của người sử dụng lao động (hiện ở Trung Quốc) và thông báo đến thứ 2, ngày 24/3 sẽ trả lời các kiến nghị của người lao động, đồng thời vận động công nhân vào xưởng làm việc.

Trong buổi đối thoại diễn ra vào trưa cùng ngày, công nhân thống nhất làm việc bình thường từ chiều 21/3. Tuy nhiên, đến đầu giờ làm việc buổi chiều, công nhân vẫn tiếp tục ngừng việc, tụ tập trong khuôn viên nhà xe của công ty.

Đến 15h, công ty đồng ý tăng lương cơ bản cho người lao động lên 4.710.000 đồng/tháng, cao hơn mức lương cơ bản hiện tại 300.000 đồng.

Đại diện Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục giải quyết các kiến nghị còn lại của người lao động.