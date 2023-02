Vì sao các giải độc đắc chục tỷ liên tục "nổ" ở miền Tây?

Những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, lượng xổ số kiến thiết (vé số truyền thống) ở các tỉnh miền Tây của các công ty được tiêu thụ rất nhanh và luôn hút khách. Đặc biệt, thời gian gần đây, liên tiếp có những người trúng giải đặc biệt, giá trị hàng chục tỷ đồng nên vé số trở thành mặt hàng đắt hơn tôm tươi.

Người bán vé số dạo đắt hàng, thu nhập tốt

Bà Châu Thị Ngân bán vé số dạo ở quận Ninh Kiều cho biết, từ trước Tết nguyên đán tới nay, mỗi ngày bà bán 2,5 cùi vé, tương đương 350 tờ vé số, ngày nào cũng bán hết rất sớm. Đặc biệt, trong các ngày mùng 1, 2, 3 Tết, vé số rất đắt hàng, hôm nào cũng mới 10h sáng đã bán hết sạch.

Một người dân ở Cần Thơ đang đi đường và dừng lại mua vé số (Ảnh: Bảo Kỳ).

"So với mọi năm, Tết này người bán vé số khấm khá hơn hẳn. Từ qua rằm tháng Giêng đến nay, mỗi ngày tôi bán khoảng 180 tờ, đều hết sớm. Khách trúng số cũng nhiều lắm, số đầu, trúng lô 3-4 con hoặc giải an ủi khá nhiều", bà Ngân hào hứng kể.

Tương tự bà Ngân, bà Hoa, bán vé số dạo ở huyện Phong Điền cũng cho hay, thời gian gần đây vé số rất hút hàng, khách mua với mong muốn cầu may cho năm mới.

Trưa 18/2, chưa tới 12h, một số bàn bán vé số trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, TP Sóc Trăng đã hết sạch vé. Chủ nhân của bàn vé số đã về nghỉ, chỉ còn lại mấy tủ vé số trống rỗng nằm im bên lề đường.

Một người dân ở gần cho biết, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người mua vé số rất đông nên mấy bàn bán vé số ở khu vực này luôn hết vé từ rất sớm. Có bữa chưa tới 10h sáng là hết sạch vé của ngày hôm đó, chỉ còn vé của ngày hôm sau thôi (tức là bán trước hơn 1 ngày).

Mới 10h sáng nhưng một đại lý bán vé số ở Sóc Trăng đã "cháy" hàng (Ảnh: CXL).

Ông Danh Sơn (65 tuổi), nhà ở phường 2 TP Sóc Trăng cho biết: Trước Tết Nguyên đán, mỗi ngày ông bán được 280 tờ vé số của các tỉnh, lời mỗi tờ được 1.200 đồng và luôn bán hết trước giờ quay số.

Còn từ sau Tết, ông chỉ được phân phối 180 vé mỗi ngày và cũng bán hết nhanh. Nói về lý do vé số đắt hàng đột biến, ông Sơn giải thích: "Thứ nhất là do tâm lý người dân thường hay mua vé số vào dịp Tết, đầu năm để mong được may mắn. Hơn nữa, dịp đó ai cũng có rủng rỉnh tiền trong túi, đều rất thích mua vé số nên vé bán hết nhanh là điều dễ hiểu".

Người miền Tây, mua vé số là... thói quen

Tại Bạc Liêu, ghi nhận của PV Dân trí, từ trước Tết Nguyên đán 2023 đến nay xuất hiện khá nhiều người bán vé số dạo cũng như các điểm bán cố định nhỏ lẻ. Chỉ riêng trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Vĩnh Lợi có cả chục điểm bán.

Một người đàn ông Bạc Liêu vừa nhâm nhi cà phê vừa mua vé số (Ảnh: Huỳnh Hải).

Là người bán vé số nhiều năm, ông Khương (ngụ tại thị trấn Châu Hưng) cho biết, thời điểm dịch Covid-19, vé số khá ảm đạm. Tuy nhiên sau dịch, vé số cơ bản phục hồi, trở lại bình thường, người dân mua rất nhiều.

"Mỗi ngày tôi lấy khoảng 200-300 tờ vé số và đều bán hết trước giờ xổ số của một đài tỉnh nào đó", ông Khương bày tỏ.

Theo ghi nhận chung, nhiều điểm bán vé số nhỏ lẻ cố định đều bán hết trước 12h trưa trong ngày.

Nguyễn Anh Quốc, một người dân ở quận Ninh Kiều TP Cần Thơ cho biết, thỉnh thoảng anh vẫn mua một vài tờ vé số, có lúc mua xong còn quên không dò. Theo anh Quốc, anh mua không phải hy vọng trúng độc đắc mà mua như một thói quen và cũng là để ủng hộ những người nghèo đi bán vé số mưu sinh.

Nhiều người ở miền Tây cho biết, họ mua vé số như một thói quen, trúng thì vui, không trúng thì cũng không buồn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tương tự anh Quốc là Trinh ở Cần Thơ cho biết, gần như sáng nào chị cũng uống cà phê vỉa hè và mua một tờ vé số. "Ở Cần Thơ các quán cà phê vỉa hè có rất nhiều người bán vé số dạo, trong số đó thấy nhiều người nghèo khó nên gần như tôi mua là ủng hộ người bán", chị Trinh cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, cán bộ hưu trí ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nói: "Ngày nào tôi cũng mua 5 tờ vé số truyền thống. Trước là mua cho vui, sau là mua để góp phần xây dựng quê hương, vì tôi thấy các công ty xổ số kiến thiết những năm qua đã trích từ nguồn thu bán vé số chi cho các hoạt động an sinh xã hội thiết thực ở các địa phương. Tôi luôn tin tưởng và ủng hộ mua vé số truyền thống vì đúng với phương châm "ích nước - lợi nhà".

Người mua nhiều tỷ lệ trúng càng cao?

Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng vé số của công ty phát hành mỗi kỳ đều bán rất tốt, đạt từ 99,98 đến 99,99%. Với tỷ lệ vé tiêu thụ cao như vậy, hầu hết các ngày mở thưởng cũng có người trúng hết các giải nên càng có sức lan tỏa, thu hút người mua.

Hơn nữa, bà con tin tưởng vào vé số truyền thống nên mua ủng hộ với tâm lý trúng thưởng thì lợi nhà, còn nếu không trúng thưởng thì cũng là góp phần xây dựng quê hương đất nước bởi tiền có được từ nguồn thu bán vé số, sau khi thực hiện chi trả cho người trúng thưởng, nộp ngân sách nhà nước, sẽ được công ty sử dụng vào cho các chương trình an sinh xã hội, giáo dục, y tế ở địa phương.

14 tờ vé số trúng giải đặc biệt của Trà Vinh hôm 5/2 (Ảnh: CTV).

Theo ông Khanh, trước và sau Tết Nguyên đán, mỗi công ty được phát hành 4 kỳ vé số (trước tết 1 kỳ, sau tết 3 kỳ), mỗi kỳ một cặp số (14 vé) giống nhau, tổng cộng là 14 triệu vé. Từ sau kỳ quay số ngày 15/2, xổ số đã trở lại bình thường là một cặp (12 vé) nên xẩy ra tình trạng hết vé nhanh hơn.

Ông Khanh cũng cho biết, trừ 4 kỳ mỗi kỳ phát hành 14 triệu vé như nói trên, hiện nay mỗi kỳ, công ty phát hành 12 triệu vé theo quy định của Bộ Tài chính.

Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau Tết Nguyên đán tỉnh phát hành một kỳ 12 số với 12 triệu vé, tổng giá trị 120 tỷ đồng. Hầu như các ngày, vé số của tỉnh đều bán hết, tỷ lệ tới gần 100%, đạt hiệu quả khá cao. Những vé số trúng thưởng đều được công ty, các đại lý chi trả thưởng đúng theo quy định.

"Sau dịch, vé số truyền thống vẫn được người dân quan tâm mua, thậm chí tỷ lệ mua còn cao hơn. Mua tờ vé số nếu trúng thì có lợi cho bản thân, còn không trúng thì họ cũng đóng góp cho ngân sách", vị lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu chia sẻ.

Còn lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cần Thơ thông tin, doanh thu tháng 1/2023 của công ty đạt gần 520 tỷ đồng, với tỷ lệ tiêu thụ đạt 99,99% vé phát hành.

Năm 2023 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Cần Thơ đặt mục tiêu doanh thu trên 6.000 tỷ đồng, phấn đấu nộp ngân sách nhà nước 1.750 tỷ đồng, vượt 140 tỷ so với chỉ tiêu được giao.