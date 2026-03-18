Tỷ phú tự lái xe đi làm, "căng não" chỉ để tìm bãi đỗ giá rẻ

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Bill Ackman, nhà sáng lập quỹ đầu tư Pershing Square với tài sản ước tính hơn 8 tỷ USD. Chia sẻ với tờ The Wall Street Journal, ông cho biết bản thân không thích lãng phí tiền.

Ông cho biết đây là một quan điểm chịu ảnh hưởng lớn từ cách dạy dỗ của cha mình.

“Nếu tôi để đèn sáng trong phòng, ông sẽ rất khó chịu. Giờ đây, tôi đi khắp nhà chỉ để tắt những bóng đèn không cần thiết”, Ackman kể lại.

Bill Ackman, người sáng lập Pershing Square Capital (Ảnh: Bloomberg/Getty Images).

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng trên thị trường, Ackman từng có cuộc sống khá giản dị.

Gia đình ông sống trong một căn nhà trị giá 56.000 USD tại bang New York vào năm 1965 - một khoản chi được chính ông mô tả là “quá sức” với cha mình khi đó. Không kỳ vọng vào tài sản thừa kế, Ackman đã tự xây dựng sự nghiệp và từng bước vươn tới vị thế tỷ phú.

Dù đã đạt đến đỉnh cao tài chính, ông vẫn giữ nguyên thói quen chi tiêu chặt chẽ. Ackman sẵn sàng lái xe vòng quanh, mất nhiều thời gian chỉ để tìm bãi đỗ rẻ hơn. Ông cũng cảm thấy khó chịu nếu phát hiện những khoản chi không cần thiết, như việc bếp nướng bị bật suốt cả cuối tuần.

Không riêng Ackman, Warren Buffett - một trong những người giàu nhất thế giới - cũng nổi tiếng với lối sống giản dị.

Dù sở hữu tài sản hàng trăm tỷ USD, ông vẫn sống trong ngôi nhà tại Omaha (Mỹ) mà mình mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD. Buffett từng lái một chiếc xe cũ suốt nhiều năm và thường xuyên dùng bữa tại các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald's, thậm chí sử dụng phiếu giảm giá để tiết kiệm chi phí.

Theo Buffett, mức sống không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với chi phí chi tiêu. Ông từng chia sẻ rằng việc sở hữu nhiều nhà cửa hay tài sản xa xỉ không khiến cuộc sống hạnh phúc hơn, mà đôi khi còn mang lại sự phiền toái.

Quan điểm này cũng được Lucy Guo - nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi trong lĩnh vực công nghệ - đồng tình. Dù sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD, cô vẫn sử dụng chiếc Honda Civic cũ và tận dụng các chương trình khuyến mãi khi đặt đồ ăn. Trong đời sống thường ngày, Guo ưu tiên quần áo miễn phí hoặc giá rẻ thay vì hàng hiệu.

Theo Guo, việc chi tiêu phô trương thường xuất phát từ tâm lý muốn khẳng định bản thân, đặc biệt ở những người mới đạt đến mức giàu có.

“Họ muốn chứng minh mình thành công nên lựa chọn cách thể hiện qua vật chất”, cô nhận định.

Không chỉ giới đầu tư hay công nghệ, những người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí cũng đề cao lối sống tiết kiệm. Keke Palmer - nữ diễn viên nổi tiếng tại Hollywood - đã trở thành triệu phú từ khi còn nhỏ, nhưng vẫn duy trì nguyên tắc “sống dưới mức thu nhập”.

Cô cho biết bản thân không cần những món đồ xa xỉ như xe sang, mà ưu tiên chi tiêu hợp lý để đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Thực tế cho thấy điểm chung của nhiều tỷ phú không nằm ở việc họ kiếm được bao nhiêu tiền, mà ở cách họ quản lý và sử dụng tiền bạc. Sự tiết kiệm, kỷ luật tài chính và tư duy tránh lãng phí chính là những yếu tố giúp họ duy trì và phát triển tài sản bền vững, ngay cả khi đã đạt đến đỉnh cao của sự giàu có.