Công ty một người, chủ doanh nghiệp vận hành bằng AI, không cần nhân công

Một người làm được việc của cả đội ngũ

Zhao Ruolan, sinh năm 1997 tại Hàng Châu (Trung Quốc), từng làm kỹ sư thuật toán tại một công ty giao diện não - máy tính (BCI), tham gia thử nghiệm lâm sàng đầu tiên tại Trung Quốc với điện cực mềm cho giao diện não - máy.

Năm ngoái, cô rời công việc ổn định để trở về Hàng Châu khởi nghiệp.

Khách tham quan chiêm ngưỡng Triển lãm Ánh sáng Internet bên lề World Internet Conference 2025 tại Trung Quốc, ngày 6/11/2025. (Ảnh: Xinhua News Agency/Huang Zongzhi).

Gia nhập cộng đồng khởi nghiệp Honghu Hui tại quận Thượng Thành, Zhao trở thành một doanh nhân theo mô hình OPC (One Person Company - công ty một người). Hiện cô là nhà sáng lập công ty chuyên về ứng dụng phát triển bản thân mang tên “Hướng tới mục tiêu”.

Điều đặc biệt là toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm của công ty gần như do AI (trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ.

“Tất cả mã lập trình đều do AI viết giúp tôi. Tôi chỉ cần nói cho AI biết mình muốn gì, nó sẽ giúp tôi thực hiện”, Zhao chia sẻ. Theo cô, trước đây để hoàn thành một chức năng mới cho ứng dụng có thể mất 7-8 ngày, nay chỉ cần một ngày là xong.

Dù vậy, việc phát triển bằng AI cũng không hoàn toàn miễn phí. Zhao cho biết mỗi tháng cô phải chi khoảng 2.000 NDT (hơn 7,6 triệu đồng) cho năng lực tính toán phục vụ việc chạy mô hình AI.

Câu chuyện của Zhao Ruolan đang trở nên phổ biến hơn khi công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng. Những công việc từng cần cả đội ngũ hàng chục người và nguồn vốn khởi nghiệp lớn, nay có thể được một cá nhân thực hiện với sự hỗ trợ của các loại AI.

Đối với mô hình OPC, một cá nhân có thể đảm nhiệm gần như toàn bộ quy trình từ thiết kế sản phẩm, sáng tạo nội dung đến chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu.

Theo các chuyên gia, OPC có ba đặc điểm nổi bật: quy mô nhỏ, tốc độ phát triển nhanh và khả năng đổi mới mạnh. Tuy nhiên, những doanh nghiệp kiểu này cũng dễ gặp rủi ro do nguồn lực hạn chế.

Nhiều chính sách thúc đẩy mô hình OPC

Để thúc đẩy mô hình mới này, ngày 3/3 vừa qua, quận Thượng Thành (Hàng Châu) đã ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng cộng đồng OPC dựa trên trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là chính sách cấp quận đầu tiên tại tỉnh Chiết Giang dành riêng cho mô hình “công ty một người”.

Theo kế hoạch, chính quyền địa phương sẽ dành khoảng 100 triệu NDT (hơn 381 tỷ đồng) mỗi năm để hỗ trợ các dự án OPC. Đến hết 2026, quận Thượng Thành đặt mục tiêu xây dựng 10 cộng đồng OPC, ươm tạo 100 doanh nghiệp AI và thu hút khoảng 1.000 doanh nhân khởi nghiệp theo mô hình này.

Bên cạnh đó, địa phương còn triển khai chương trình hỗ trợ mang tên “hai trăm”, bao gồm việc công bố 100 cơ hội ứng dụng thực tế và tổ chức 100 hoạt động thương hiệu dành cho cộng đồng OPC.

Chính sách mới cũng được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn khởi nghiệp, các doanh nhân OPC sẽ được hỗ trợ không gian làm việc, chỗ ở và thủ tục hành chính thuận tiện. Khi bước vào giai đoạn tăng trưởng, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực công nghệ, chuyên gia tư vấn và cơ hội thử nghiệm sản phẩm. Khi doanh nghiệp trưởng thành, chính quyền sẽ giúp kết nối vốn đầu tư và chuỗi công nghiệp.

Một trong những hỗ trợ đáng chú ý là chi phí không gian làm việc. Quận Thượng Thành đang xây dựng hơn 20.000m2 cộng đồng OPC tại các khu vực trọng điểm, cung cấp chỗ làm việc chi phí thấp trong tối đa 3 năm.

Ngoài ra, địa phương còn cung cấp gói tài nguyên AI tích hợp, bao gồm mô hình AI, năng lực tính toán và các công cụ phát triển để hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp.

Đáng chú ý, chính quyền đã thành lập quỹ OPC với tổng quy mô 1 tỷ NDT (hơn 3.811 tỷ đồng) nhằm đầu tư cho các dự án công nghệ giai đoạn đầu. Các doanh nhân cá nhân có thể vay tối đa 500.000 NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng), trong khi doanh nghiệp có thể tiếp cận các khoản vay ưu đãi lên tới 3 triệu NDT (hơn 11.433 tỷ đồng).

Không chỉ hỗ trợ tài chính, chính quyền địa phương còn mở các lĩnh vực như tiêu dùng, du lịch, dịch vụ công và quản trị đô thị làm “bãi thử nghiệm” cho mô hình OPC. Các cơ hội ứng dụng thực tế sẽ được công bố định kỳ mỗi quý để giúp sản phẩm mới có cơ hội thử nghiệm trên thị trường.

Song song đó, chương trình “OPC siêu cá nhân” cũng được triển khai nhằm tôn vinh những doanh nhân xuất sắc. Mỗi năm, các cá nhân tiêu biểu có thể nhận phần thưởng lên tới 200.000 NDT (hơn 762 triệu đồng) và được đề cử trở thành nhân tài cấp cao của thành phố Hàng Châu.

Theo chính quyền địa phương, mục tiêu hướng đến không chỉ là thu hút doanh nhân khởi nghiệp mà còn xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Các nền tảng dịch vụ trực tuyến “một chạm”, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và mạng lưới liên minh doanh nghiệp sẽ giúp kết nối nguồn lực từ nghiên cứu công nghệ đến phát triển công nghiệp.