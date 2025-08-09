Thủ tục từ chức đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh này.

Tỉnh Thanh Hóa công bố 4 thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành (Ảnh: Thanh Tùng).

Có 4 thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành như tạm đình chỉ công tác đối với công chức; miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; từ chức đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; thôi việc đối với công chức, viên chức.

Trong đó, việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức do cơ quan, tổ chức quản lý công chức hoặc cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức; cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức thực hiện.

Cơ quan, tổ chức quản lý công chức, viên chức hoặc cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức thực hiện miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Việc từ chức đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do cơ quan, tổ chức quản lý công chức, viên chức hoặc cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Cơ quan, tổ chức quản lý công chức, viên chức hoặc cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức thực hiện thôi việc đối với công chức, viên chức.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng sửa đổi 7 thủ tục hành chính nội bộ tại Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7 thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi như điều động công chức; biệt phái công chức, viên chức; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức; bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức; kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu; luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý; nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã bãi bỏ 5 thủ tục hành chính nội bộ tại Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

5 thủ tục hành chính nội bộ được bãi bỏ như bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự; chuyển ngạch công chức; thi nâng ngạch công chức; xét nâng ngạch công chức; từ chức lãnh đạo, quản lý, xin thôi việc đối với công chức, viên chức.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có hướng dẫn cụ thể từng thủ tục hành chính nội bộ.