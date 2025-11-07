Người dân ra biển nhặt gỗ sau bão Kalmaegi, kiếm tiền triệu

Do ảnh hưởng của mưa bão, sóng lớn đã đánh dạt nhiều rác lên khu vực ven biển đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng, trong đó có nhiều khúc gỗ lớn có thể tận dụng. Một số người dân đã ra biển nhặt, thuê xe chở về.

Ngay từ sáng sớm hôm nay, anh Võ Văn Đạp (trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã ra biển để cùng anh trai đi dọc bờ, tìm những khúc gỗ to, gom thành từng cụm, sau đó dùng cưa cắt, chất lên xe tải.

Sóng lớn đã đánh dạt khúc gỗ lớn vào bờ biển đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Đạo cho biết tranh thủ gom gỗ chở về nhập cho các nơi có nhu cầu gỗ đốt lò. Một tấn gỗ được thu mua với giá 500.000-700.000 đồng, mỗi ngày anh có thể gom được hơn 2,5 tấn, có thu nhập hơn 1,5 triệu đồng.

Theo anh Đạo, công việc này cũng góp phần dọn vệ sinh cho bãi biển và kiếm được thu nhập kha khá. Nhưng đổi lại người nhặt phải đi bộ hàng giờ liền trên bãi biển, mang vác nặng nên về nhà sẽ rất đau lưng và mỏi chân.

Người dân đã đi nhặt các khúc gỗ để mang bán (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài ra, còn có một số người đi thu nhặt vỏ chai lọ về bán phế liệu. Ghi nhận suốt đoạn dài ven biển rác dồn vào khá nhiều, trong đó có cả rác thải nhựa, vỏ thùng xốp và chai lọ, ngư lưới cụ đã cũ.

Không chỉ có người ra nhặt gỗ để bán, nhiều dân chơi “săn” đồ độc lạ cũng tranh thủ ra biển tìm kiếm những khúc gỗ ưng ý về làm gỗ lũa để trưng bày.

Người nhặt gỗ phải vác nặng nên về nhà sẽ rất đau lưng (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Phan Văn Tú (trú tại phường Thanh Khê) cho biết, gỗ trôi dạt thường rất cứng và được nước biển bào mòn nên hình dáng kỳ dị và lạ mắt. Những người trồng lan rất thích các loại gỗ trên nên anh tranh thủ ra biển “săn” hoặc mua lại của người nhặt trước đó.

Không chỉ vậy, trong số gỗ dạt vào bờ có cả tre. Một số người dân tranh thủ gom nhặt những cây tre này về để làm giàn rau, chằng chống nhà cửa trong những lần mưa bão sau.