64 tuổi có thể đóng bảo hiểm xã hội một lần để được hưởng lương hưu?

Với phương thức đóng một lần những năm còn thiếu, người lao động dễ được hưởng lương hưu hơn trước (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Ông Hà cho biết: “Mẹ tôi năm nay 64 tuổi, đã tham gia BHXH doanh nghiệp được 11 năm với mức lương cơ bản 5 triệu đồng/tháng. Theo Luật BHXH thì từ ngày 1/7/2025, người tham gia BHXH đủ 15 năm được hưởng lương hưu. Vậy chúng tôi đóng một lần cho 4 năm còn thiếu để mẹ tôi hưởng lương hưu được không?”.

Mẹ ông Bằng đã 61 tuổi nhưng chưa từng tham gia BHXH. Ông muốn đóng bảo hiểm tự nguyện một lần để mẹ được hưởng lương hưu.

Ông Bằng hỏi: "Mẹ tôi có thể đóng BHXH tự nguyện một lần 15 năm để hưởng lương hưu luôn được không? Nếu được thì mức đóng được tính như thế nào?".

Tương tự, mẹ chị Loan sinh năm 1968 (hiện 57 tuổi) và cũng chưa tham gia BHXH. Chị Loan hỏi: “Mẹ tôi có thể đóng theo hình thức một lần cho 5 năm về sau. Đến năm 2030, mẹ tôi đóng tiếp một lần 10 năm còn lại cho đủ điều kiện 15 năm tham gia BHXH để nhận lương hưu. Năm đó mẹ tôi 62 tuổi, cũng đủ tuổi nghỉ hưu nên được hưởng lương hưu luôn phải không?”.

Theo BHXH Việt Nam, Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu, tham gia đóng BHXH đủ 15 năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tại Khoản 2 Điều 36 Luật BHXH quy định người tham gia BHXH tự nguyện được đóng BHXH tự nguyện một lần cho nhiều năm về sau và đóng một lần cho thời gian đóng BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện).

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng) một lần.

Việc đóng một lần cho thời gian đóng BHXH còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp mẹ của ông Hà đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (64 tuổi), còn thiếu 4 năm là đủ 15 năm đóng BHXH nên có thể đóng một lần cho 4 năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Trường hợp mẹ ông Bằng và mẹ chị Loan đều chưa tham gia BHXH, muốn hưởng lương hưu phải đóng BHXH tối thiểu 15 năm. Do đó, để được hưởng lương hưu trong trường hợp này phải đóng thành 3 lần.

Lần thứ nhất đóng theo phương thức một lần cho 5 năm về sau. Lần thứ 2 đóng vào thời điểm 5 năm sau lần thứ nhất, cũng theo phương thức đóng một lần cho 5 năm về sau. 5 năm sau thời điểm đóng lần thứ 2 mới có thể đóng lần thứ 3, thực hiện phương thức đóng một lần cho 5 năm còn thiếu để nhận lương hưu.

Như vậy, nếu tham gia BHXH ngay từ thời điểm này thì 10 năm sau, mẹ ông Bằng và mẹ chị Loan mới đủ điều kiện nhận lương hưu.