Tuyển nhiều lao động đi làm việc ở Nhật Bản 3 năm, thu nhập hơn một tỷ đồng

Ngày 29/11, thông tin từ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau (trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau) cho biết, tỉnh đang tuyển dụng 150-200 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản, với thời hạn 3 năm (có thể gia hạn).

Lao động nam, nữ tuổi từ 18 đến 36, có trình độ tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên, đáp ứng một số điều kiện có thể tham gia ứng tuyển.

Cà Mau đang tuyển lao động đi làm việc ở Nhật Bản trong thời hạn 3 năm (Ảnh minh họa: H.H).

Trong đó, tuyển lao động nam với các ngành nghề như cơ khí, thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng,…; tuyển lao động nữ làm kiểm hàng cơ khí, điện tử, thực phẩm, đóng gói công nghiệp, may mặc, nông nghiệp, điều dưỡng, dọn phòng khách sạn.

Lao động sẽ được trả mức lương 32 triệu đồng/tháng trở lên, chưa tính làm thêm giờ và các chế độ phụ cấp khác; được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Người lao động đăng ký tham gia qua trung tâm được tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh Cà Mau như: Hỗ trợ vay vốn tối đa 110 triệu đồng/người; hỗ trợ chi phí không hoàn lại tối đa 13,8 triệu đồng/người.

Ngoài ra, hàng tuần trung tâm sẽ bố trí xe đưa lao động tham gia đến TPHCM để khám sức khỏe, nhập học ngoại ngữ.

“Thời gian tiếp nhận đăng ký tuyển dụng đến hết ngày 25/12”, thông báo nêu rõ.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau cho biết, Nhật Bản là một trong những thị trường lao động lớn và chủ lực của Việt Nam. Nhiều lao động chọn sang Nhật làm việc bởi mức thu nhập cao, môi trường sống, làm việc văn minh, hiện đại. Đồng thời đây cũng là cơ hội tốt giúp người lao động cải thiện kinh tế và phát triển bản thân.