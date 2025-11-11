Hàng nghìn cơ hội làm việc ở nước ngoài, lương cao nhất 120 triệu đồng

Ngày 10/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã tổ chức phiên giao dịch việc làm sôi động, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động đến tìm hiểu thông tin thị trường, tư vấn nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong và ngoài nước.

Phiên giao dịch có sự tham gia của 14 đơn vị doanh nghiệp, bao gồm 8 đơn vị tuyển dụng lao động trong nước, 4 đơn vị tư vấn du học và tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cùng 2 đơn vị đào tạo nghề và ngoại ngữ.

Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm (Ảnh: Quách Tuấn).

Ông Lê Văn Trường, phụ trách Phòng Dự báo thông tin thị trường lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, cho biết có hơn 9.300 chỉ tiêu tuyển dụng được đưa ra.

Trong đó, hơn 6.500 chỉ tiêu dành cho việc làm trong nước, 2.360 chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển dụng làm việc ở nước ngoài, hơn 420 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngoại ngữ.

Theo ông Trường, thị trường lao động trong nước vào thời điểm cuối năm vẫn giữ được sự ổn định, ít biến động so với các năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài lại có xu hướng tăng mạnh để đáp ứng các đơn hàng dự kiến sau Tết Nguyên đán.

“Cuối năm là giai đoạn người lao động thường ổn định công việc để chờ lương, thưởng Tết, do đó ít có sự dịch chuyển. Các doanh nghiệp trong nước chủ yếu tuyển dụng bổ sung để tăng cường sản xuất, đáp ứng các đơn hàng cuối năm.

Ngược lại, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài lại đẩy mạnh tuyển sinh, tuyển dụng vào dịp cuối năm nhằm tạo nguồn nhân lực dồi dào cho năm 2026, thời điểm được dự báo sẽ có nhiều đơn hàng nhất”, ông Trường phân tích.

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn đã được giới thiệu tại phiên giao dịch. Ông Lê Đình Toàn, đại diện một doanh nghiệp địa phương cho biết kế hoạch tuyển dụng 2.000 lao động vào năm 2026 cho nhiều thị trường quốc tế, với mức lương cơ bản 25-40 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với những lao động có tay nghề và kỹ thuật cao làm việc tại một số nước châu Âu, mức thu nhập có thể lên tới 120 triệu đồng/tháng. Công ty cũng cam kết hỗ trợ các thủ tục vay vốn, xuất cảnh và đào tạo ngoại ngữ.

Bà Lê Thị Chính, đại diện một doanh nghiệp có chi nhánh tại Thanh Hóa, cho biết công ty dự kiến tuyển 150 lao động trên địa bàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện vừa học vừa làm trong năm 2026.

Bà Chính nhấn mạnh, công ty sẽ có các chế độ, chính sách hỗ trợ ưu đãi tối đa cho những lao động có nhu cầu này, bao gồm việc hỗ trợ học tiếng online miễn phí để chuẩn bị cho các đơn hàng ngay từ đầu năm sau.

Tại sự kiện, các đại diện đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh đã tích cực cung cấp thông tin, tư vấn, định hướng, giúp người lao động tìm hiểu và đăng ký ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với năng lực và mong muốn của bản thân.