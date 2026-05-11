Vào rừng bóc vỏ loại cây thơm nức, kiếm hàng chục triệu đồng

Bắt đầu từ giữa tháng 3, người dân các xã Tây Trà, Trà Bồng, Thanh Bồng… (Quảng Ngãi) vào rừng thu hoạch vỏ quế. Vụ thu hoạch kéo dài hơn 2 tháng sẽ kết thúc. Xã Thanh Bồng là một trong những địa phương có diện tích trồng quế nhiều nhất tại Quảng Ngãi. Toàn xã có 1.000 hộ dân tham gia trồng quế.

Sau một ngày miệt mài làm việc, anh Hồ Văn Trí (xã Thanh Bồng) thu hoạch được 25kg vỏ quế tươi. Do đang cần tiền để chi tiêu nên anh Trí mang số vỏ quế này đến điểm thu mua để bán cho thương lái. “Quế của tôi đẹp nên họ mua 17.000 đồng/kg, loại xấu hơn có giá 16.000 đồng/kg. Tính ra giá quế năm nay thấp hơn mọi năm”, anh Trí nói.

Người dân xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) vào rừng thu hoạch vỏ quế (Ảnh: Quốc Triều).

Rẫy quế của anh Trí có khoảng 4.000 cây, trong đó có gần 1.000 cây đã cho thu hoạch. Anh dự tính mùa quế năm nay sẽ thu được 20-25 triệu đồng. Đối với người đồng bào vùng cao thì đây là số tiền khá lớn.

Ông Hồ Văn Trúc (xã Thanh Bồng) có 2ha quế với 20.000 cây, một phần trong số này đã cho thu hoạch. Ông cho biết một năm có 2 vụ thu hoạch quế, mỗi vụ kéo dài hơn 2 tháng. Đợt thu hoạch đầu tiên trong năm gọi là “mùa tiên”, đợt tiếp theo bắt đầu từ tháng 7 gọi là “mùa hậu”.

Đây là thời điểm vỏ quế dễ bóc, hàm lượng tinh dầu cao. Nếu thu hoạch ngoài khoảng thời gian trên thì vỏ quế dính chặt vào thân nên rất khó bóc và giảm lượng tinh dầu.

Vỏ quế đang được thu mua với giá 16.000-17.000 đồng/kg (Ảnh: Quốc Triều).

“Muốn bóc vỏ phải có dụng cụ được chế tạo riêng. Một người sẽ cắt, người khác sẽ cạy để lấy lớp vỏ quế”, ông Trúc cho biết.

Theo ông Trúc, một phần vỏ quế tươi được người dân bán để lấy tiền chi tiêu, phần còn lại phơi khô đợi giá tăng cao. Không chỉ vỏ mà cành, lá của cây quế đều có thể bán cho các cơ sở chiết xuất tinh dầu, làm nhang…

Theo ông Hồ Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, toàn xã hiện có gần 1.400ha quế. Hàng chục năm qua, cây quế đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Ngoài việc thu hoạch vỏ, người dân còn tận dụng cành, lá để làm nhang, đồ thủ công mỹ nghệ nhằm tăng thu nhập (Ảnh: Quốc Triều).

“Ngoài vỏ, người dân còn tận dụng cành, lá để chế biến tinh dầu, đồ thủ công mỹ nghệ góp phần nâng cao thu nhập”, ông Trường cho biết.

Với mùi hương đặc trưng, hàm lượng tinh dầu cao, cây quế ở các xã miền núi của Quảng Ngãi tiếp tục được thị trường trong nước và quốc tế ưa chuộng. Hiện sản phẩm từ cây quế được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc mang về nguồn thu nhập ổn định cho người dân.