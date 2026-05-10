Câu được cá ngừ hơn 110kg, ngư dân hối hả cẩu lên bờ

Những ngày qua, cảng cá Tiên Châu (xã Tuy An Đông) luôn tấp nập các tàu đánh bắt cá ngừ nối đuôi nhau cập bờ. Không khí tại cảng rộn ràng tiếng tàu máy, tiếng ngư dân hò reo khi khuân vác, cân cá cho các thương lái, hòa trong niềm vui hân hoan của người con vùng biển khi chuyến đánh bắt cá trúng đậm.

Sau hơn ba tuần bám biển, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hùng (trú tại xã Tuy An Đông) trở về với khoang cá đầy ắp. Chuyến biển này, tàu của ông Hùng khai thác được hơn 40 con cá ngừ đại dương, mỗi con nặng 35-40kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho các thuyền viên.

Ngư dân Đắk Lắk trúng đậm cá ngừ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đặc biệt, việc câu được một con cá ngừ nặng hơn 110kg khiến các ngư dân vỡ òa cảm xúc. Với họ nhiều năm bám biển, đó không chỉ là thành quả lao động mà còn là "lộc biển" hiếm hoi giữa đại dương.

"Mấy chục năm theo nghề đi biển, đây là lần đầu tiên chúng tôi may mắn câu được con cá hiếm, nặng 110kg. Lúc cá mắc câu, anh em trên tàu ai cũng hồi hộp. Muốn kéo được cá lên phải phối hợp nhịp nhàng, vận dụng kinh nghiệm và kỹ thuật để tránh cá vùng vẫy mạnh có thể giảm chất lượng khi bán", ông Hùng chia sẻ.

Con cá ngừ khổng lồ được 4 ngư dân dùng dây thừng cẩn thận cẩu từ tàu lên bờ. Từng thao tác đều được thực hiện tỉ mỉ để giữ độ tươi ngon trước khi giao cho thương lái.

Không khí rộn ràng cảnh mua - bán cá ngừ tại cảng cá Tiên Châu (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo các đầu nậu, tùy chất lượng, cá ngừ đại dương được thu mua với giá 95.000-110.000 đồng/kg. Giá cả ổn định cùng sản lượng khá giúp nhiều tàu cá có chuyến đi biển thắng lợi.

Không riêng tàu ông Hùng, nhiều tàu cá khác của ngư dân xã Tuy An Đông cũng trở về với khoang cá đầy ắp. Sau những ngày đối mặt sóng to, gió lớn giữa trùng khơi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của từng ngư dân khi thành quả lao động được đền đáp xứng đáng.

Con cá ngừ nặng hơn 100kg được đánh giá rất quý hiếm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông, cho biết từ đầu năm đến nay, ngư dân địa phương đã khai thác hơn 20.000 tấn cá ngừ đại dương và các tàu liên tục ra khơi để đánh bắt cá.

"Nghề câu cá ngừ đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", ông Biên cho hay.