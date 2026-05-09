Samsung đối mặt nguy cơ ngừng việc tập thể lớn nhất lịch sử

Công đoàn lớn nhất của Samsung Electronics cho biết có thể phát động ngừng việc tập thể từ ngày 21/5-7/6 nếu đàm phán với ban lãnh đạo tiếp tục bế tắc. Theo truyền thông Hàn Quốc, đây có thể trở thành cuộc khủng hoảng lao động nghiêm trọng nhất trong lịch sử công ty.

Bất mãn bùng lên giữa "cơn sốt AI"

Trong nhiều năm, Samsung được xem là biểu tượng của văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc với mô hình quản trị chặt chẽ và ít xảy ra xung đột lao động. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi nhanh chóng khi vai trò của công đoàn ngày càng lớn.

Theo Reuters, công đoàn lao động tại Samsung Electronics đang yêu cầu tăng lương khoảng 7%, nâng mức thưởng và chia sẻ nhiều hơn lợi nhuận từ mảng chip bán dẫn - lĩnh vực hưởng lợi lớn từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Người lao động cho rằng Samsung đang tụt lại phía sau đối thủ SK Hynix trong chính sách đãi ngộ, dù ngành bán dẫn đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu chip AI toàn cầu.

Financial Times cho biết công đoàn đề xuất chia tới 15% lợi nhuận hoạt động cho nhân viên bán dẫn, đồng thời phản đối cơ chế giới hạn tiền thưởng hiện nay.

Mâu thuẫn xuất hiện trong bối cảnh Samsung chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường chip nhớ AI. Trong khi SK Hynix trở thành nhà cung cấp quan trọng cho Nvidia, Samsung bị đánh giá chậm chân hơn trong cuộc đua công nghệ chip nhớ băng thông cao (HBM).

Một số nhà phân tích nhận định tâm lý bất mãn của người lao động gia tăng khi công ty liên tục nhấn mạnh khó khăn kinh doanh nhưng vẫn duy trì đầu tư lớn và đặt mục tiêu cạnh tranh trong lĩnh vực AI.

Lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu

Reuters dẫn lời lãnh đạo công đoàn cho biết cuộc ngừng việc tập thể, nếu xảy ra, có thể ảnh hưởng hoạt động sản xuất tại tổ hợp Pyeongtaek - trung tâm sản xuất chip lớn nhất của Samsung Electronics.

Đây là nơi sản xuất nhiều dòng chip nhớ quan trọng phục vụ smartphone, máy chủ và hệ thống AI toàn cầu.

Các chuyên gia cảnh báo bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại Samsung cũng có thể tác động đến chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế, nhất là trong giai đoạn nhu cầu chip AI đang tăng mạnh.

Samsung hiện là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới. Công ty giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Theo truyền thông Hàn Quốc, công đoàn hiện đã trở thành "công đoàn đa số" hợp pháp tại Samsung Electronics, với số lượng thành viên được cho là lên tới hàng chục nghìn người.

Điều này đánh dấu bước thay đổi lớn trong lịch sử Samsung - tập đoàn từng nổi tiếng với lập trường chống công đoàn suốt nhiều thập kỷ.

Các cuộc ngừng việc tập thể trước đây tại Samsung thường có quy mô hạn chế và ít ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tương quan quyền lực hiện nay đã khác đáng kể.

Samsung tìm cách tránh khủng hoảng

Ban lãnh đạo Samsung đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ ngừng việc tập thể diện rộng. Reuters cho biết Chủ tịch hội đồng quản trị Samsung Electronics đã gửi thông điệp nội bộ kêu gọi hai bên nhanh chóng đạt thỏa thuận.

Ông cảnh báo xung đột lao động kéo dài có thể khiến công ty mất khách hàng, suy giảm năng lực cạnh tranh và gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc.

Không chỉ Samsung Electronics, một số công ty khác trong hệ sinh thái Samsung cũng xuất hiện căng thẳng lao động thời gian gần đây. Samsung Biologics vừa trải qua một đợt ngừng việc tập thể ngắn vào đầu tháng 5.

Giới phân tích cho rằng làn sóng bất mãn tại Samsung phản ánh áp lực ngày càng lớn trong ngành công nghệ toàn cầu, nơi người lao động muốn được hưởng lợi nhiều hơn từ tăng trưởng của AI và bán dẫn.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định khả năng hai bên vẫn có thể đạt thỏa thuận trước thời điểm ngừng việc tập thể chính thức, bởi một cuộc ngừng việc kéo dài sẽ gây thiệt hại lớn cho cả công ty lẫn người lao động.