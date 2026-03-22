Tuyển 158 viên chức làm việc tại văn phòng đăng ký đất đai

Ngày 22/3, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đã ra thông báo tuyển dụng 158 viên chức làm việc tại phòng chuyên môn và các chi nhánh trực thuộc.

Trong 158 viên chức được tuyển dụng đợt này, có 29 người làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa; số còn lại được bố trí về chi nhánh đóng tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo, người đăng ký dự tuyển, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, phải đáp ứng các điều kiện như có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng.

Ngoài ra, người đăng ký dự tuyển phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do văn phòng đăng ký đất đai xác định, phù hợp với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức gồm: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của tòa án; đang trong thời hạn bị xử lý kỷ luật; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển đến hết ngày 17/4. Địa chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Hành chính - Tổng hợp của Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa, số 1 Lê Lợi, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.