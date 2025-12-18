Không bố trí người nhà của thí sinh trong hội đồng tuyển dụng viên chức

Văn phòng UBND TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển dụng người làm việc (viên chức) tại Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM thuộc Văn phòng UBND thành phố (đợt 1).

Căn cứ theo Quyết định số 286 của Văn phòng TPHCM, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố được giao 340 biên chế, bao gồm 140 công chức và 200 viên chức.

Đợt này, Trung tâm tuyển dụng 190 viên chức làm việc tại 38 tổ địa bàn. Trong đó, khu vực TPHCM (cũ) là 110 người, Bình Dương (cũ) là 45 người, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) là 35 người.

Thí sinh dự tuyển là người có quốc tịch Việt Nam; từ đủ 18 đến 45 tuổi; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Việc tuyển dụng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm công tác tại bộ phận một cửa các cấp.

Ở từng vị trí việc làm, thí sinh phải tốt nghiệp đại học trở lên; ưu tiên người có bằng thạc sỹ hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế Luật, Hành chính, Xây dựng, Quản lý đất đai, Tài chính, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh.

Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng, ủy viên kiêm thư ký hội đồng và các ủy viên khác là người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng.

Văn phòng UBND TPHCM nêu rõ không bố trí những người sau đây làm thành viên hội đồng tuyển dụng, thành viên các bộ phận giúp việc của hội đồng tuyển dụng:

- Những người có quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột của người dự tuyển.

- Những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.

- Những người đã bị xử lý về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Trung tâm sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.