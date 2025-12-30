Tiểu thương ngơ ngác khi được mời "mua thịt bò giả không"

Mới đây, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây chế biến, sản xuất, buôn bán thực phẩm giả trên địa bàn phường Thới An. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600kg thịt bò giả, bán cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TPHCM và một số địa phương lân cận với giá 118.000-140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính 15.000-40.000 đồng/kg.

Công an tống đạt quyết định tố tụng với Lê Quang Quyết - chủ cơ sở sản xuất thịt bò giả tại TPHCM (Ảnh: Công an TPHCM).

Hay tin này, chị Tuyết, một tiểu thương tại chợ đầu mối ở TPHCM, không khỏi ngán ngẩm. Hơn 15 năm kinh doanh thịt bò, chị từng được nhiều nhà cung cấp “lạ mặt” liên hệ, chào hàng với đủ loại và mức giá khác nhau.

“Thậm chí, có người còn đến hỏi trực tiếp rằng “chị mua thịt bò fake (giả) không chị”, khiến tôi giật mình. Họ gợi ý cho tôi nhập những dòng thịt không đúng tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh hoặc hàng pha trộn có giả rẻ hơn. Thế nhưng, tôi một mực từ chối vì đã làm trong ngành này thì phải chú trọng chất lượng đầu tiên”, chị Tuyết nói.

Chị Tuyết chia sẻ không ít khách hàng của chị từng mua phải thịt bò giá rẻ.

“Họ thấy rẻ nên thích lắm, nhưng khi mang thịt về, nấu chín, họ ngay lập tức phát hiện là thịt kém chất lượng. Loại thịt này khi được nấu chín thường có mùi lạ, dai bất thường.

Theo kinh nghiệm của tôi, thịt bò thật thường có màu đỏ sẫm tự nhiên, thớ thịt nhỏ, dài, rõ sợi, có mùi thơm đặc trưng của bò, mỡ màu vàng nhạt, khi cầm vào thấy chắc tay chứ không mềm trắng. Đặc biệt, khi bị ấn vào, thịt bò sẽ có độ đàn hồi tốt, không bị nhão”, chị Tuyết chia sẻ.

Tiểu thương bán thịt tại chợ (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tiểu thương cho hay người mua cần nhìn, sờ, ngửi kỹ trước khi mua và sau khi nấu chín thịt bò để phân biệt chất lượng. Bên cạnh đó, người mua cũng cần phải tìm đến những cơ sở kinh doanh uy tín, có nguồn gốc và kiểm định chất lượng thịt đầy đủ.

“Thực tế, thị trường hiện nay có rất nhiều loại thịt “đội lốt” bò. Chẳng hạn như thịt trâu giả bò, thịt đông lạnh lâu ngày gắn mác bò tươi, thậm chí có cả thịt heo tẩm màu cho giống bò giá rẻ. Người tiêu dùng nếu không có kinh nghiệm, rất dễ bị mua nhầm.

Tuy nhiên, nhiều mẹo dân gian giúp phân biệt thịt hiện nay cũng không còn chính xác tuyệt đối, do công nghệ tẩm ướp đồ giả rất tinh vi”, nữ tiểu thương nói.

Chị Tuyết bày tỏ rằng cách tốt nhất để tránh mua thịt bò giả là không chọn mặt hàng giá rẻ bất thường. Bởi trên thị trường, thịt bò luôn có mức giá tương đối ổn định, không có chuyện đột nhiên “giảm giá sâu”.

“Không có chuyện thịt bò 118.000 đồng/kg. Thực tế, riêng phần gân vụn đã có giá hơn 100.000 đồng/kg, phần thịt của bò càng không thể có giá đó và thường dao động 210.000-300.000 đồng/kg”, chị Tuyết cho hay.

Các loại thịt bò (Ảnh: M.N).

Chị Tú (39 tuổi), chủ lò mổ bò ở TP Cần Thơ, nhận định thịt bò mổ tại lò có giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg, trung bình 170.000-180.000 đồng/kg, tùy theo bộ phận của con bò và hoàn toàn không có giá rẻ bất thường. Trong đó, mức giá 100.000 đồng/kg chỉ áp dụng với loại thịt vụn, nát.

“Vì vậy, khi thấy người bán bày ra các bộ phận ngon của bò nhưng bán giá rẻ hơn so với thị trường, người mua cần cảnh giác và có sự chọn lọc. Không chỉ thịt bò giả, nhiều hàng quán hiện nay cũng nhập loại thịt trôi nổi để bán cho khách hàng”, chị Tú nói.