Tiêu chuẩn nào mới được thuê hoặc mua nhà ở công nhân?

Công nhân "khát" nhà ở

Tỉnh Nghệ An có 13.500 doanh nghiệp đang hoạt động tập trung tại Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu công nghiệp Bắc Vinh, Khu công nghiệp Vsip Nghệ An... với khoảng 230.000 người lao động. Hiện, ngoài một doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Vsip (đóng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có khu ký túc xá quy mô gần 8.000 chỗ ở cho công nhân thì các doanh nghiệp còn lại chưa có nhà ở cho người lao động.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp trả lời các câu hỏi của công nhân xung quanh vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động (Ảnh: B.P).

Theo thống kê của Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, hiện có hơn 6.000 công nhân phải thuê trọ trong những căn phòng chật hẹp với giá từ 1-1,5 triệu đồng/tháng. Nhiều công nhân lựa chọn ở ghép để giảm bớt chi phí. Nếu tính cả giá điện, nước, mức chi phí chỗ ở của người lao động trên dưới 1-1,5 triệu đồng/người/tháng, chiếm khoảng 1/4 mức thu nhập bình quân của công nhân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Chủ tịch tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân diễn ra sáng 22/5 với sự tham gia của 230 công nhân, cán bộ công đoàn và đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Văn Mạnh (Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam, Khu công nghiệp Vsip Nghệ An) cho biết, công nhân nếu tăng ca mới có mức thu nhập 7-7,5 triệu đồng/tháng, nếu trừ chi phí ăn ở sinh hoạt thì khoản tích lũy không đáng kể.

"Cá nhân tôi cũng đã đi làm việc tại các tỉnh thì thấy nhiều nơi có nhà ở cho thuê giá ưu đãi cho công nhân, lại gần nơi làm việc, gần chợ, có sân chơi thể thao, công viên... cho người lao động thư giãn sau ngày làm việc. Hiện ở Khu công nghiệp Vsip nói riêng và các khu công nghiệp trong tỉnh chưa có công trình như thế cho công nhân. Chúng tôi rất mong tỉnh nhà sớm có chính sách nhà trọ giá rẻ cho công nhân", anh Mạnh cho hay.

Anh Nguyễn Văn Mạnh bảy tỏ mong muốn tỉnh sớm có cơ chế hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động (Ảnh: B.P).

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (làm việc ở Khu công nghiệp Bắc Vinh) phấn khởi trước thông tin tỉnh Nghệ An đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nam Cấm. Theo kế hoạch, 2 dự án này sẽ giải quyết chỗ ở cho hơn 19.000 người, trong đó có khoảng 10.000 chỗ ở cho công nhân.

"Chúng tôi muốn biết đối tượng và tiêu chuẩn như thế nào thì được mua hoặc thuê nhà ở? Ngoài 2 dự án nói trên, sắp tới tỉnh có dự án xây dựng nhà ở cho công nhân lao động nào nữa không?", chị Hà đặt câu hỏi.

Dành quỹ đất xây nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp

Giải đáp các thắc mắc của người lao động, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, công nhân lao động là đối tượng được hưởng chính sách mua hoặc thuê nhà tại các dự án nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

Người mua hoặc thuê nhà phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể: Chưa có nhà ở hoặc chưa được hưởng những chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, cho thuê nhà hoặc có rồi nhưng tiêu chuẩn chưa đáp ứng yêu cầu (dưới 8m2/người); phải là người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh hoặc có thời gian tạm trú từ một năm trở lên và chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang có khoảng 6.000 công nhân thuê trọ, tiền thuê trọ từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/tháng (Ảnh: H.L).

Về thời gian mở bán nhà ở xã hội cho công nhân, theo Chủ tịch tỉnh Nghệ An, tùy thuộc vào tiến độ hoàn thành dự án, cơ quan chức năng sẽ thông báo rộng rãi tới các đối tượng khi chủ đầu tư hoàn thành dự án, đáp ứng đủ điều kiện mở bán.

Ngoài 2 dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp Nam Cấm, hiện dự án nhà ở xã hội ở Khu công nghiệp Bắc Vinh đang gấp rút hoàn tất công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục khác. Dự án được xây dựng bằng nguồn ngân sách tỉnh và một phần vốn của doanh nghiệp, dự kiến khởi công vào cuối năm nay. Những đơn nguyên nhà đầu tiên sẽ chào bán hoặc cho thuê sau một năm khởi công.

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ ưu tiên tập trung xây dựng nhà ở tập trung cho người lao động tại Khu công nghiệp Vsip, WHA (Nghi Lộc), Hoàng Mai... Đồng thời, địa phương này cũng đang quyết liệt chỉ đạo các dự án xây dựng về đô thị và xây dựng chung cư, dành tối thiểu 20% nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp bán hoặc cho người lao động thuê.

Công ty Luxshare - ICT Nghệ An là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An tới thời điểm này xây dựng khu ký túc xá với 8.000 chỗ ở miễn phí cho công nhân.

Đối với chính sách hỗ trợ nhà trọ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu triển khai sớm.

"Chủ trương của tỉnh trong thời gian tới, khi triển khai xây dựng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư sẽ yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các nhà đầu tư làm nhà ở xã hội cho công nhân lao động để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp", Chủ tịch Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.