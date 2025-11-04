5 giải pháp tăng cường hợp tác quản lý lao động giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 3/11 tại Seoul, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã làm việc với Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc (MOEL), Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và Bộ Tư pháp Hàn Quốc nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động, việc làm và quản lý di cư.

Đoàn Việt Nam làm việc với Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (Ảnh: Colab).

Trong buổi hội đàm với Thứ trưởng Son Pil Hun, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua. Việt Nam hiện dẫn đầu về số lượng lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, trong khi tỷ lệ cư trú bất hợp pháp đã giảm xuống còn khoảng 19%, vượt mục tiêu đề ra.

Hai Bộ thống nhất triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tăng chỉ tiêu trúng tuyển và tiếp nhận phù hợp nhu cầu doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thứ hai, mở rộng địa điểm và hình thức thi tiếng Hàn trên máy tính để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Thứ ba, mở rộng ngành nghề tiếp nhận sang các lĩnh vực công nghiệp gốc như đúc, gia công nhựa, xử lý bề mặt, xử lý nhiệt.

Thứ tư, hỗ trợ hội nhập, tái hòa nhập cho lao động sau khi về nước.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, bảo đảm quyền lợi người lao động về nơi ở và điều kiện làm việc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Chủ tịch HRD Korea Lee Woo Young và chứng kiến lễ ký Thỏa thuận cung cấp dịch vụ (SCA) giữa HRD Korea và Trung tâm Lao động ngoài nước (COLAB), nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và MOEL.

Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) ký Thỏa thuận cung cấp dịch vụ với Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (Ảnh: Colab).

Thứ trưởng cho biết sau hơn 20 năm triển khai, Chương trình EPS đã đưa hơn 145.000 lượt lao động Việt Nam sang Hàn Quốc, hiện có hơn 43.000 người làm việc hợp pháp. Lao động Việt Nam được doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao về kỹ năng và tác phong.

Ông đề nghị HRD Korea tham mưu tăng chỉ tiêu tiếp nhận, mở rộng ngành nghề công nghiệp gốc, nâng quy mô kỳ thi tiếng Hàn và tăng cường biện pháp bảo đảm phúc lợi cho người lao động Việt Nam.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Bộ Tư pháp Hàn Quốc do Tổng cục trưởng Chính sách Hội nhập Yong Ho Cha chủ trì. Hai bên trao đổi về cải cách hành chính, chính sách hội nhập và quản lý lao động nước ngoài.

Đoàn Việt Nam làm việc với Bộ Tư pháp Hàn Quốc (Ảnh: Colab).

Các nội dung thống nhất gồm: Mở rộng chương trình lao động thời vụ giữa các địa phương; phối hợp giảm cư trú bất hợp pháp, tạo điều kiện cho người lao động tự nguyện hồi hương và tái nhập cảnh theo quy định; nghiên cứu thí điểm chương trình điều dưỡng viên song phương.

Các cuộc làm việc đã góp phần củng cố hợp tác thực chất giữa hai nước trong lĩnh vực lao động, việc làm và pháp lý, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.