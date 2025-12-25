Hải Phòng: Phường Hồng Bàng vượt chỉ tiêu giảm nghèo 148%

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường đã có sự tăng trưởng vượt bậc ở nhiều chỉ tiêu kinh tế, hoàn thành sớm 1-2 năm. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực thương mại và dịch vụ, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Phường Hồng Bàng cũng dẫn đầu thành phố trong chuyển đổi số và phát triển xã hội số hiệu quả.

Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực với 38 dự án đầu tư từ nguồn ngân sách được triển khai, thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển bền vững.

Kỳ họp thứ 4 HĐND phường (Ảnh: phường Hồng Bàng).

Trong năm 2025, phường Hồng Bàng đã hoàn thành và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch HĐND phường gồm: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 75 tỷ đồng, vượt 8%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 94%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 98,5%, vượt 7%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 100%, vượt 11%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 12,4%, vượt 148% chỉ tiêu đề ra, và hiện không còn hộ nghèo trên địa bàn phường.

Tại Đại hội Đại biểu phường Hồng Bàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã đề ra 24 chỉ tiêu, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 5 khâu đột phá. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế và hệ thống quản trị; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường quản lý đô thị, đất đai; thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời nghiên cứu các mô hình, cơ chế đặc thù để phát triển đô thị.

Phường Hồng Bàng định hướng phát huy lợi thế khu vực nội đô lịch sử và các giá trị văn hóa đặc trưng, hướng tới xây dựng địa phương trở thành một đô thị di sản tiêu biểu của thành phố.

Nguyễn Síu