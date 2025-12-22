Người dân Phúc Khánh nuôi cá tầm để nâng cao thu nhập

Những ngày này, gia đình anh Lý Văn Bền, ở thôn Trĩ Trong, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để kịp hoàn thành ngôi nhà trị giá hơn một tỷ đồng trước Tết Nguyên đán. “Đây là thành quả của gia đình có được nhờ nuôi cá tầm và một số loại cá khác”, anh Bền phấn khởi chia sẻ.

Cách đây 5 năm, anh Bền quyết định đầu tư nuôi cá tầm. Anh Bền cho biết, thấy một số hộ dân trong xã nuôi cá tầm đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thoát nghèo, nâng cao thu nhập nên anh quyết định đầu tư. Cá tầm được mệnh danh là cá của “nhà giàu” vì kinh phí đầu tư cao, kỹ thuật chăm sóc khắt khe, địa điểm có nguồn nước phù hợp và giá bán thành phẩm cũng khá đắt so với các loại cá khác.

Nhờ có tiền bán cá, anh Bền có tiền xây dựng ngôi nhà khang trang để chuẩn bị đón Tết (Ảnh: Vân Khánh).

Anh Bền đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây bể, lắp đường ống dẫn nước từ đầu nguồn về, xây dựng hệ thống nước thải, mua con giống và thức ăn chuẩn. Cùng với đó, anh tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá tầm qua sách, báo cũng như kiến thức nuôi thực tế của những hộ dân đi trước.

Gia đình anh xây bể theo kiểu bậc thang giúp tiết kiệm chi phí, quan trọng hơn là tiết kiệm được nguồn nước suối tự nhiên trong mát. Bởi, không phải lúc nào suối cũng sẵn nước, nhất là mùa hè suối cạn, phải dùng tiết kiệm để bà con còn lấy nước về sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

“Điều kiện sống còn của cá tầm là nguồn nước phải đảm bảo chất lượng. Vào mùa hè, nguồn nước hạn chế, để cá phát triển tốt thì cần chủ động điều chỉnh lượng nước và mật độ nuôi phù hợp, sử dụng sục khí khi nắng nóng kéo dài. Mùa mưa cần chú ý kiểm tra đường ống dẫn nước, tránh để rác che lấp ống, chú ý vệ sinh bể ngay sau mưa để loại bỏ nước bẩn”, anh Bền chia sẻ thêm.

Anh Bền chăm sóc bể cá tầm (Ảnh: Vân Khánh).

Khâu chăm sóc và cho ăn cũng quan trọng không kém. Anh cho ăn theo chế độ 2 lần/ngày bằng cám dành cho cá tầm, lượng thức ăn được anh điều chỉnh phù hợp theo độ tuổi, cân nặng của cá.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi, chăm sóc, đảm bảo nguồn nước nên cá phát triển tốt, đem lại thu nhập khá cho gia đình.

Cách nhà anh không xa, gia đình anh Hoàng Văn Thụ cũng ở thôn Trĩ Trong, xã Phúc Khánh cũng đầu tư nuôi cá tầm.

Nhà anh Thụ có 2 bể, mỗi bể chứa 105m3 nước. Đến thời điểm hiện tại, một bể cá của gia đình anh Thụ đã đến kỳ xuất bán với sản lượng đạt khoảng 2,5 tấn/bể.

Anh Thụ kể, nghề nuôi cá tầm không khác gì “chăm con mọn”, phải thường xuyên chăm sóc và quan sát cá phát triển hàng ngày, mỗi tháng đều phải kiểm tra cân nặng của cá để điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp.

Một yếu tố quan trọng khác giúp anh thành công nuôi cá tầm là bí quyết phòng, điều trị bệnh. Hiện nay, bệnh phổ biến nhất mà người nuôi cá tầm gặp phải bệnh nấm và bệnh đường ruột. Nếu cá bị bệnh đường ruột bắt buộc phải cho uống thuốc.

Để điều trị bệnh nấm, anh Thụ cho biết rất đơn giản, khi phát hiện cá có xu hướng nổi đầu lên mặt nước để hô hấp, bỏ ăn, trên thân và mang xuất hiện các đốm trắng, đỏ… phải tách riêng con cá đó ra. Đồng thời, lấy muối hột hòa với nước theo đúng tỷ lệ nước rồi ngâm cá vào nước muối khoảng 30 phút. Làm liên tục trong 3-5 ngày, các tầm sẽ khỏi bệnh nấm.

“Điều quan trọng nhất để cá tầm phát triển khoẻ mạnh, không phát sinh bệnh trong quá trình nuôi là phải đảm bảo nguồn nước luôn trong sạch, có nhiệt độ 18-22 độ C, đồng thời phải vệ sinh bể thường xuyên tránh môi trường sống bị ô nhiễm”, anh Thụ khẳng định.

Nuôi cá tầm đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn đầu tư lớn. Trước đây, thương lái đến tận nhà mua với giá trên 200.000 đồng/kg nên nhiều gia đình lãi lớn. Tuy nhiên, năm nay, giá cá rớt xuống chỉ ở mức khoảng 100.000 đồng/kg. Với mức giá này, người dân chưa có lãi. Vì thế, mong muốn lớn nhất của anh Thụ, anh Bền và nhiều người dân nơi đây là ổn định đầu ra cho cá tầm để người nuôi cá tiếp tục tái đàn và có hiệu quả kinh tế vững chắc.

Ông Bùi Trịnh Hải - Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Khánh cho biết, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Khách đã hỗ trợ người dân nhiều mô hình phát triển kinh tế giúp người dân thoát nghèo và nâng cao thu nhập bền vững, trong đó có mô hình nuôi cá tầm.

Theo ông Hải, toàn xã Phúc Khánh có 38 hộ nuôi cá tầm. Trong tổng số 109 bể được người dân đầu tư xây dựng, hiện người dân đang nuôi 69 bể cá tầm với khối lượng 9.290m3 nước. Cá tầm nuôi 1,2-1,5 năm có thể xuất bán với trọng lượng 3kg/con. Nhiều hộ nuôi 2 năm mới xuất bán và cá đạt trọng lượng 4-5kg/con. Sản lượng cá tầm toàn xã khoảng 148 tấn/năm.

Vân Khánh