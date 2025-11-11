Thêm 1,6 triệu người từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp

Tại Hội nghị quan chức cao cấp về lao động Việt Nam - Lào năm 2025, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Nguyễn Duy Cường cho biết, bảo hiểm xã hội được xác định là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Các chính sách bảo hiểm xã hội được từng bước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo ông Cường, Việt Nam định hướng xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và quốc tế. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia và khoảng 60% người sau độ tuổi nghỉ hưu có lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ luật pháp, chính sách, chương trình liên quan trong lĩnh vực lao động, việc làm (Ảnh: Mạnh Quân).

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 được thông qua đã cụ thể hóa định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28 của Trung ương, đồng thời sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

"Các quy định trong luật đã gia tăng quyền lợi cho người lao động, trở thành những chính sách hấp dẫn thu hút người lao động tham gia", Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội nhấn mạnh.

Đầu tiên, luật bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. 3 tầng của bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm: Trợ cấp hưu trí xã hội, bảo hiểm xã hội cơ bản và bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Ông Cường phân tích, trợ cấp trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Trợ cấp này dành cho những người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên và từ đủ 70 tuổi trở lên đối với người thuộc hộ nghèo, hộ nghèo mà không có lương hưu, trợ cấp hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.

"Đây cũng là một trong các giải pháp để mở rộng diện được hưởng chính sách hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là có 60% người sau tuổi nghỉ hưu có lương hưu, trợ cấp", ông Nguyễn Duy Cường cho hay.

Khi hạ 5 tuổi hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75 tuổi và 70 tuổi, Bộ Nội vụ dự tính có thêm 1,6 triệu người sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Nguyễn Duy Cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Liên quan đến việc gia tăng liên kết, hỗ trợ bảo hiểm xã hội đa tầng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung trợ cấp hằng tháng cho người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và không đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo ông Cường, quy định trên nhằm tăng sự hấp dẫn, khuyến khích người lao động nhận trợ cấp này thay vì hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Ngoài hưởng khoản trợ cấp này, luật còn quy định người lao động được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, luật còn quy định giảm điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm để hưởng lương hưu. Từ đó, nhiều người lao động tham gia hệ thống muộn có cơ hội hưởng lương hưu để ổn định cuộc sống khi về già.

Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cũng trình bày quy định mới trong Luật Bảo hiểm xã hội như bổ sung thêm một số nhóm đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2026; tăng quyền lợi hưởng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...