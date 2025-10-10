Thợ sửa đồ điện tử miễn phí nhận quà cảm ơn đặc biệt của dân vùng ngập

Từ sáng sớm, những người dân đủ mọi lứa tuổi, từ những thanh niên trai tráng đến cụ bà đi chiếc xe đạp cũ kỹ nườm nượp chở thiết bị điện hỏng vì ngập lũ đến điểm tập kết sửa chữa miễn phí của Hội kỹ thuật điện tử, điện lạnh tỉnh Lào Cai.

"Hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi có mặt tại xã Ngọc Đường, Tuyên Quang để hỗ trợ bà con. Nhóm bắt đầu làm việc từ 7h hôm nay và dự định mở cửa xưởng, làm liên tục đến tối muộn để sửa chữa đồ dùng cho người dân trên địa bàn, sau đó sẽ di chuyển xuống khu vực ngập tại tỉnh Thái Nguyên", anh Nguyễn Văn Tuấn, một trong 12 thợ tham gia đoàn hỗ trợ cho biết.

Khu vực tập kết đồ điện tử bị hỏng hóc do ngập nước (Ảnh: NVCC).

Mở cửa hàng điện tử được 4 năm tại tỉnh Lào Cai, anh Nguyễn Văn Tuấn cùng bạn bè trong nghề quyết định thực hiện hoạt động ý nghĩa, chung tay chia sẻ khi chứng kiến những thiệt hại, khó khăn mà người dân phải gánh chịu sau bão số 11 Matmo.

"Chúng tôi bàn bạc trong thời gian ngắn và nhanh chóng thống nhất quyết định cùng lên xã Ngọc Đường, tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân trước. Khi nước rút, cả nhóm sẽ tiếp tục di chuyển xuống Thái Nguyên thực hiện hoạt động này", thợ điện tử chia sẻ.

Cùng với 12 thợ trực tiếp sửa chữa, rất nhiều người trong Hội kỹ thuật điện tử, điện lạnh của tỉnh Lào Cai cũng chung tay đóng góp để mua thiết bị, vật tư mới thay thế miễn phí cho người dân.

Cụ bà dùng xe đạp chở nồi điện đến nhờ sửa (Ảnh: NVCC).

Những chiếc xe tải chở đầy đủ vật tư cần thiết để thay thế cho các bộ phận của máy giặt, máy lọc nước, nồi cơm điện... di chuyển từ Lào Cai đến xã Ngọc Đường vào sáng 9/10. Đồng thời, nhóm anh Tuấn cũng chủ động liên hệ với các cơ sở bảo hành thiết bị trên địa bàn để được hỗ trợ kết nối với khu vực dân cư chịu ảnh hưởng nặng do lũ lụt.

Bên cạnh đó, các cơ sở địa phương cũng tìm giúp nhóm của anh Tuấn một xưởng ô tô rộng rãi làm nơi tập kết và sửa chữa các thiết bị hỏng và thông báo đến đông đảo người dân có nhu cầu.

Chỉ trong một buổi chiều, nhóm của anh Tuấn đã sửa chữa xong 20 thiết bị điện tử cho người dân khu vực này.

Trong những ngày hỗ trợ sửa chữa, điều khiến anh Tuấn ấn tượng nhất chính là tình cảm nồng ấm của bà con vùng ngập lụt. Với những chuyến đi như này, nhóm của anh chuẩn bị chu tất chỗ ăn, nơi ở từ trước. Tuy nhiên, người dân lo anh em đội thợ bị đói nên cũng chuẩn bị cơm canh, nước uống để động viên mọi người kịp thời.

"Có đi đến những khu vực này mới thấy người dân chân chất, rất quý người. Đây cũng chính là động lực giúp chúng tôi phải cố gắng hơn nữa, hỗ trợ được cho bà con nhiều nhất có thể", anh Tuấn tâm niệm.

Các thành viên trong nhóm miệt mài sửa chữa thiết bị (Ảnh: NVCC).

Dự kiến trong ngày hôm nay, nhóm của anh Tuấn làm việc hết công suất để sửa chữa được nhiều nhất có thể số thiết bị điện hư hỏng do ngập nước. Sau đó ngay trong đêm, nhóm sẽ di chuyển về Thái Nguyên với nhận định đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt, nhu cầu sửa chữa, thay thế đồ điện tử gia dụng của người dân rất lớn.

"Trong hoạn nạn, tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào ta mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người có của góp của, còn chúng tôi có sức thì góp sức, cống hiến hết sức mình với mong muốn giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống", anh Tuấn chia sẻ.

Anh cũng cho biết, đây không phải lần đầu tiên anh tham gia các hoạt động thiện nguyện. Năm trước do ảnh hưởng của bão Yagi, địa phương của anh sinh sống cũng bị thiệt hại nặng nề. Thợ điện tử, điện lạnh ở các tỉnh cũng đến chung tay hỗ trợ bà con khắc phục sau bão.