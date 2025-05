Thắp sáng đèn trên biển, cùng ngư dân vươn khơi, làm giàu

Ngày 14/5, 100 phần quà trị giá 400 triệu đồng đã được trao tận tay ngư dân tỉnh Nghệ An. Mỗi phần quà gồm: 1 bộ bình ắc-quy, đèn led, 1 túi thuốc và cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản" thuộc chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" do báo Pháp luật TPHCM phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Tại chương trình, ngoài các phần quà, ngư dân được tuyên truyền, phổ biến để vận dụng pháp luật trong việc đánh bắt hải sản hợp pháp, góp phần gỡ thẻ vàng IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định), thúc đẩy phát triển đời sống của ngư dân và phát triển kinh tế biển.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ 5 từ phải qua) và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TPHCM (áo trắng) trao các phần quà đến ngư dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TPHCM, chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tổ chức từ đầu năm 2023, dự kiến diễn ra tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển trên cả nước.

Chương trình có tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng bà con ngư dân; sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ "thẻ vàng" cho ngành hải sản của Việt Nam.

Trong năm 2025, bên cạnh các hoạt động truyền thông pháp luật về chống khai thác IUU, chương trình sẽ hướng tới hỗ trợ bà con ngư dân phát triển kinh tế biển bền vững theo đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ.

Nghệ An là địa phương có biển thứ 22 báo Pháp luật TPHCM tổ chức Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển". Thông qua chương trình, cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ bà con ngư dân an tâm bám biển, khẳng định, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nghệ An là địa phương có biển thứ 22 báo Pháp luật TPHCM tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, khẳng định chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" có ý nghĩa thiết thực. Sự hỗ trợ thiết thực này đã góp phần chia sẻ khó khăn cùng gia đình các ngư dân, qua đó động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển làm giàu và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhân dịp này, báo Pháp luật TPHCM cũng trao 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 3 triệu đồng đến các em học sinh là con em ngư dân nghèo vượt khó, học giỏi.