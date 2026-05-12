Nhà giàu tuyển người chăm chó, lương hơn 2,1 tỷ đồng/năm

Thông tin được đăng tải trên trang tuyển dụng của công ty săn nhân sự cao cấp Achieve Hospitality và sau đó được nhiều tờ báo Anh như Mirror thông tin.

Theo mô tả, vị trí công việc có tên “Live - In Dog Companion and Estate Assistant” (người đồng hành cùng chó cưng kiêm trợ lý quản lý biệt thự). Công việc chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc chú chó của gia đình tại một khu biệt thự tư nhân ở Surrey, vùng quê giàu có phía nam nước Anh.

Một gia đình giàu có ở Anh tuyển người trông thú cưng với mức lương "khủng" (Ảnh: Getty).

Không chỉ gây chú ý bởi mức lương “khủng”, người trúng tuyển còn được ở miễn phí trong một căn nhà riêng nằm trong khuôn viên biệt thự. Toàn bộ hóa đơn sinh hoạt đều do chủ nhà chi trả, đồng thời ứng viên được phép mang theo bạn đời và thú cưng riêng đến ở cùng.

Theo thông báo tuyển dụng, gia đình đang tìm kiếm một người ấm áp, điềm tĩnh và đáng tin cậy, yêu thích môi trường sống yên tĩnh và ngăn nắp. Công việc diễn ra từ chủ nhật đến thứ năm, khung giờ 9h đến 18h, tuy nhiên có thể linh hoạt tùy thời điểm gia chủ có mặt tại biệt thự.

Ngoài việc cho chó ăn, dắt đi dạo, chăm sóc sức khỏe và theo dõi lịch sinh hoạt hằng ngày của vật nuôi này, người làm còn phải ghi chép chi tiết về tình trạng của thú cưng, bao gồm lịch ăn uống, hành vi và những lần đưa chó đến gặp bác sĩ thú y, huấn luyện viên hoặc tiệm chăm sóc, làm đẹp.

Bên cạnh nhiệm vụ chăm chó, ứng viên cũng được yêu cầu hỗ trợ quản lý biệt thự ở mức cơ bản như nhận hàng giao đến, giám sát tài sản khi chủ nhà đi vắng, xử lý các công việc lặt vặt và hỗ trợ đội ngũ quản gia nếu cần.

Thông báo tuyển dụng nhấn mạnh đây không phải công việc giúp việc nhà toàn thời gian, song ứng viên đôi lúc sẽ cần hâm nóng đồ ăn do đầu bếp chuẩn bị sẵn, dọn dẹp nhẹ nhàng trong bếp hoặc hỗ trợ một số việc tổ chức trong khu nhà.

Ngay sau khi xuất hiện trên truyền thông Anh, thông tin tuyển dụng này nhanh chóng được lan truyền vì nhiều người cho rằng đây là “công việc trong mơ”. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên khi chỉ cần chăm chó và sống trong biệt thự đã có thể nhận mức thu nhập thuộc hàng cao tại Anh.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng vị trí này đòi hỏi sự tin cậy tuyệt đối vì người được tuyển sẽ sống trực tiếp trong bất động sản riêng của giới siêu giàu, đồng thời chịu trách nhiệm chăm sóc thú cưng được xem như thành viên trong gia đình.