Hải Phòng: Đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững

Lan tỏa những mái ấm nghĩa tình

Tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Lê Chân khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tặng bà Nguyễn Thị Phương Loan (sinh năm 1965) - hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tổ dân phố 41, ngõ 52 Miếu Hai Xã.

Trước đó, tháng 7, Hội LHPN phường An Biên tổ chức khánh thành nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Vũ Thị Thuý Vân, hội viên phụ nữ khó khăn tại phố Trần Nguyên Hãn.

Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ vận động hơn 232 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 1.488 nhà cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ xây nhà, các cấp Hội phụ nữ thành phố còn đặc biệt quan tâm trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2021.

Hội LHPN Hải Phòng hỗ trợ nhà ở cho hội viên (Ảnh: Hội LHPN Hải Phòng).

Tại xã Đường An, Hội LHPN xã phối hợp các sư trụ trì và chính quyền địa phương nhận đỡ đầu hai cháu Vũ Đức Hải và Lê Thị Ngọc Diệp (đều sinh năm 2014), hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng trong 3 năm.

Từ năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã nhận đỡ đầu 2.068 trẻ mồ côi và hỗ trợ, chăm lo cho khoảng 2.000 trẻ em khó khăn, với tổng kinh phí hơn 31,5 tỷ đồng.

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là giải pháp cốt lõi để đảm bảo an sinh bền vững, Hội LHPN thành phố chủ động giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm.

Đến giữa năm 2025, tổng dư nợ vốn vay do Hội quản lý đạt 6.530 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 122.800 lượt hộ vay. Riêng giai đoạn này, Hội đã giúp hơn 49.500 hộ nghèo và cận nghèo phát triển kinh tế; trong đó có 1.909 hộ thoát nghèo, cận nghèo.

Các cấp hội còn chủ động, tích cực phối hợp với ngành, cơ sở dạy nghề tư vấn, dạy nghề cho 172.560 hội viên và giới thiệu, tạo việc làm cho 97.100 lao động nữ.

Thúc đẩy khởi nghiệp - chuyển đổi số cho phụ nữ

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp Hội đã tuyên truyền, tập huấn cho hơn 605.000 lượt hội viên về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; 100% cán bộ Hội chuyên trách được đào tạo về phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Trong 8 năm triển khai Đề án 939, Hội đã hỗ trợ thành lập mới 130 hợp tác xã, tổ hợp tác; đồng thời giúp hơn 4.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh, đạt 114% kế hoạch. Hiện Hội quản lý gần 6.300 tỷ đồng tín chấp, tạo điều kiện cho 100.000 hộ vay phát triển kinh tế gia đình.

Song song với hỗ trợ vốn, Hội chú trọng đào tạo chuyển đổi số. Hơn 2.500 cán bộ, hội viên được tập huấn thương mại điện tử; 250 nữ doanh nhân được hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và quảng bá trực tuyến. Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức hằng năm, thu hút hàng nghìn ý tưởng, trong đó hơn 1.000 dự án được hoàn thiện, 138 ý tưởng đạt giải cấp thành phố và 10 dự án vào vòng chung kết toàn quốc.

Giai đoạn 2017-2025, Hội LHPN thành phố tổ chức 9 lớp tập huấn cho 1.000 cán bộ, hội viên về “Ứng dụng AI trong kinh doanh” và hỗ trợ kinh doanh số. Những kiến thức mới này giúp 8 phụ nữ mạnh dạn tham gia gian hàng quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

Hội cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ quản lý. Có 17 hội nghị và buổi tập huấn được tổ chức về liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng AI trong kinh tế tập thể và chuyển đổi số.

Hai HTX nông nghiệp tại huyện Vĩnh Bảo được hỗ trợ 20 triệu đồng mua phân bón; đồng thời, Hội thành lập thêm một HTX may mặc tại huyện An Lão, nâng tổng số HTX được hỗ trợ lên 12 đơn vị.

Những mô hình này không chỉ tạo việc làm mà còn giúp phụ nữ tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập.

Phương Anh