Tăng cường đánh giá, nhận diện rủi ro an toàn lao động

Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 được tổ chức với chủ đề: "Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Năm nay, các hoạt động tập trung đẩy mạnh việc tự quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động sẽ được triển khai quyết liệt hơn.

Thông tin trên được bà Chu Thị Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), nêu tại buổi họp báo về tình hình tai nạn lao động năm 2024 và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 9/4.

Lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ Nội vụ thông tin về tình hình tai nạn lao động 2024 và chương trình Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2025 (Ảnh: Tống Giáp).

Theo kế hoạch, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 sẽ diễn ra từ 1/5 đến 31/5. Lễ phát động dự kiến được tổ chức vào 25/4, kết hợp với Tháng Công nhân.

Trong khuôn khổ tháng hành động, ban chỉ đạo sẽ triển khai nhiều hoạt động quy mô cả ở trung ương và địa phương, như thực hiện Chỉ thị 31-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các cuộc đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về nội dung này.

Sau lễ phát động, các đoàn công tác sẽ đến thăm hỏi, động viên nạn nhân và thân nhân người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong tháng hành động, các hoạt động thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động sẽ được đẩy mạnh.

Ngoài ra, một số đoàn sẽ đi thực tế tại các địa phương, các ngành sản xuất thâm dụng lao động hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro để giám sát, đánh giá việc triển khai tháng hành động và công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, năm nay sẽ có hoạt động biểu dương các sáng kiến, mô hình sáng tạo tiêu biểu của công nhân và doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.