Tài xế xe công nghệ đứng lặng trước hành động bất ngờ của khách

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế được khách hàng tặng túi cam giữa đường đêm. Hành động của người khách đi xe khiến anh bất ngờ, đứng bần thần giữa đường một hồi lâu vì xúc động. Đoạn video clip được đăng tải thu hút gần nửa triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Không ít người xem bày tỏ lời khen ngợi dành cho vị khách nói trên đồng thời động viên nam tài xế trước tình hình công việc của những người trong nghề đang gặp nhiều khó khăn.

Nam tài xế bất ngờ khi nhận được quà động viên từ khách hàng (Ảnh cắt từ video clip NVCC).

Anh Phong (29 tuổi, ngụ tại TPHCM) là nam tài xế xuất hiện trong đoạn clip. Anh kể, thời gian qua, do thu nhập từ nghề chạy xe công nghệ giảm nên anh và vợ phải bán thêm cà na, nước sâm để kiếm tiền trang trải chi phí nuôi con nhỏ.

Ngoài làm tài xế xe ôm công nghệ, anh Phong còn tranh thủ thời gian chạy giao hàng cho khách. Nam tài xế bộc bạch: "Mỗi ngày tôi phải làm việc 12-14 tiếng mới mong kiếm đủ tiền lo cho gia đình".

Để lan tỏa sản phẩm đến khách hàng, anh Phong lập kênh TikTok, thường xuyên đăng tải hình ảnh công việc thường ngày, cảnh sinh hoạt gia đình và con trai nhỏ của anh.

Qua những đoạn clip, nhiều người đồng cảm, thương quý hoàn cảnh gia đình anh cũng như hành trình mưu sinh vất vả. Những hình ảnh giàu cảm xúc nhất là về cậu con trai rất bụ bẫm, đáng yêu của anh Phong. Từ đó, không ít người đã chủ động liên hệ, ủng hộ sản phẩm của vợ chồng anh.

“Hôm đó, tôi giao hàng cho một vị khách lần đầu mua sản phẩm của chúng tôi. Người này cũng bày tỏ biết đến sản phẩm nhờ yêu mến con trai tôi. Sau đó, chị ấy lấy ra một túi cam, nói muốn tặng cho gia đình để bồi bổ sức khỏe.

Chị còn kêu gọi thêm nhiều đồng nghiệp trong công ty ủng hộ sản phẩm, giúp vợ chồng tôi có thêm tiền mua tã, sữa cho con. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ, xúc động và hành động chân thành đó trở thành động lực để tôi cố gắng nhiều hơn”, anh Phong trải lòng.

Nam tài xế chia sẻ đã theo đuổi công việc lái xe ôm công nghệ nhiều năm qua và đây là thời điểm khó khăn nhất. Thị trường ngày càng cạnh tranh khiến thu nhập của phần lớn tài xế như anh sụt giảm không ít. Điều này khiến họ phải tăng thời gian làm việc hoặc làm thêm nhiều công việc cùng lúc để kiếm đủ tiền trang trải, lo cho gia đình.

Có cơ hội gặp nhiều khách hàng tốt tính nhưng anh Phong cho hay bản thân cũng nhiều lần đối mặt với những tình huống dở khóc, dở cười, như bị lừa, quỵt tiền, thậm chí bị xem thường.

Tuy nhiên, để bảo vệ bản thân trong những tình huống đó, nam tài xế khẳng định cách tốt nhất chỉ có thể nhẫn nhịn.