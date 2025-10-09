Tài xế Việt suýt khóc trong ngày đầu học lái taxi ở Nhật

Ngành taxi tại Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Từ sau giai đoạn Covid-19, hàng loạt tài xế lớn tuổi đã nghỉ hưu, khiến số lượng nhân lực ngành này giảm một nửa xuống còn khoảng 240.000 người trong năm 2023.

Vì vậy, từ tháng 3/2024, Chính phủ Nhật Bản đã bổ sung tài xế taxi vào danh sách ngành nghề được cấp tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định” cho lao động nước ngoài. Chính sách này hướng tới thu hút nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội việc làm.

Hai lao động Việt trải qua kỳ thi lái xe khắt khe tại Nhật Bản (Ảnh: FNN).

Để đủ điều kiện nhận tư cách lưu trú và được phép hành nghề trong 5 năm, lao động nước ngoài phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá kỹ năng đặc định và đạt chứng chỉ năng lực tiếng Nhật từ cấp độ N3 trở lên. Sau đó, họ cần hoàn tất quy trình chuyển đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Nhật Bản (gaimen - kango) và vượt qua kỳ thi lấy giấy phép lái xe hạng 2.

Đến nay, nhiều lao động nước ngoài đã tới Nhật Bản để làm tài xế taxi theo chính sách chiêu mộ của nước này.

Trong số đó, Đặng Thanh Bình (33 tuổi) và Đào Xuân Trọng (41 tuổi) là 2 lao động Việt được chọn sang Nhật từ tháng 7.

Koichi Kato, Hiệu trưởng trường dạy lái xe Praise, đã nói với cả hai rằng quy định giao thông tại Nhật Bản có nhiều điểm khác với Việt Nam. Ông cho hay chỉ có 26% lao động nước ngoài vượt qua các vòng kiểm tra.

Sau 2 ngày tham gia đào tạo, anh Đặng Thanh Bình thừa nhận rằng: “Tôi đã suýt bật khóc”.

Trước đó, Bình và Trọng đã có nhiều kinh nghiệm làm tài xế xe buýt tại Việt Nam. Thế nhưng trong các buổi đào tạo, họ vẫn trả lời sai câu hỏi của huấn luyện viên. Nguyên nhân là do sự khác biệt về văn hóa và quy định giao thông giữa 2 nước.

Chẳng hạn như ở Việt Nam, các phương tiện thường đi bên phải còn ở Nhật thì ngược lại. Nút điều khiển đèn xi nhan và cần gạt nước cũng được đặt ở các vị trí khác nhau.

Trong lúc lái xe, họ còn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như trước khi chuyển làn phải ra tín hiệu ít nhất 3 giây; tuyệt đối nhường đường cho người đi bộ…

Khi Bình và Trọng tham gia buổi đào tạo bằng AI (trí tuệ nhân tạo), mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Hệ thống cảm biến và AI được tích hợp với ô tô, có khả năng phát hiện chính xác lỗi của tài xế.

“Bạn chưa đạt yêu cầu kiểm tra bên trái, phải trước khi vào giao lộ. Bạn chưa di chuyển đủ về phía bên trái trước khi rẽ…”, hệ thống liên tục thông báo khiến tài xế không khỏi lúng túng.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Bình và Trọng đã vượt qua vòng chuyển đổi giấy phép lái xe và kỳ thi lấy giấy phép lái xe hạng 2.

Nam lao động Việt mừng rỡ khi vượt qua được các vòng kiểm tra khắt khe và thành công lấy bằng lái xe tại Nhật Bản (Ảnh: FNN).

Đại diện hãng taxi ở tỉnh Kanagawa, nơi mà tài xế Bình và Trọng làm việc, cho hay họ sẽ tiếp tục mở rộng tuyển dụng tài xế nước ngoài vào làm việc, đồng thời siết chặt chương trình đào tạo lái xe an toàn.

Ông Shinichi Fukuoka, đại diện một hãng xe buýt ở Nhật Bản, nhận định các tài xế người bản địa lẫn người nước ngoài đều phải tuân thủ các quy định giao thông nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

“Chúng tôi sẽ tổ chức thêm khóa học kéo dài 5 ngày để đào tạo lại về luật lệ, quy định, an toàn và kỹ năng dịch vụ khách hàng cho các tài xế. Có lẽ họ đã được đào tạo từ trước, nhưng tôi nghĩ họ sẽ quên sau thời gian dài hành nghề. Vì vậy, việc cung cấp khóa đào tạo lại cho những tài xế lành nghề cũng vô cùng quan trọng”, ông Shinichi nói.