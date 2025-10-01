Tài xế kể đêm kinh hoàng tắc đường 8 tiếng, uống nước "cầm hơi"

21h ngày 30/9, bụng anh Tuấn đói meo trong khi vẫn chôn chân trên đường cùng hàng trăm phương tiện giao thông khác. Chai nước còn lại trên xe giúp anh "cầm hơi" cũng cạn 1 nửa.

Đây là một ngày dài của nam tài xế chở đồ nội thất ở xã Quốc Oai (Hà Nội). Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, Hà Nội mưa như trút trong nhiều giờ. Hàng chục tuyến đường, con phố của thủ đô chìm sâu trong biển nước, giao thông tê liệt nghiêm trọng.

Chai nước cuối cùng trên xe của anh Tuấn (Ảnh: NVCC).

Mưa ngập vốn là nỗi ám ảnh đối với những lái xe tải như anh Tuấn. Song nam tài xế này cũng phải thốt lên "đây là lần ùn tắc lịch sử". Quãng đường giao hàng cho khách của anh chưa bao giờ kéo dài và bất lực đến vậy.

Anh nhận chở đồ nội thất từ xã Quốc Oai (Hà Nội) đến xã Văn Giang (Hưng Yên). Nếu như mọi lần đường thông thoáng, anh chỉ mất vỏn vẹn hơn 1 giờ có thể hoàn tất đơn hàng.

Tuy nhiên hôm nay lại khác, anh có mặt tại chân cầu vượt Phú Đô lúc đồng hồ điểm 16h. Trước mặt là dòng xe nối đuôi nhau san sát, anh cảm thấy bất an. Tra cứu bản đồ, nam tài xế thấy mọi ngả đường đều ùn tắc.

"Tôi dự đoán khả năng đường ùn tắc từ lối vào khu vực Nam An Khánh đến lối xuống của đường Nguyễn Xiển. Chính vì vậy, xe của chúng tôi không thể di chuyển, bị kẹt cứng, chôn chân ở đây từ chiều", anh Tuấn cho hay.

4 giờ trôi qua, anh Nguyễn Văn Tuấn vẫn không nhích thêm được bất kỳ đoạn nào. Không chỉ anh, nhiều tài xế khác cũng tắt máy, ngồi chờ đợi bất lực trong buồng lái.

Giao thông Hà Nội tê liệt trên nhiều tuyến phố (Ảnh: Hải Long).

Anh Tuấn cho biết: "Do diễn biến bất thường của thời tiết, nên tôi đành phải lùi thời gian giao hàng với đối tác. Dù rất sốt ruột, đói và mệt, nhưng chúng tôi vẫn phải kiên nhẫn để di chuyển qua đây vì giờ đang ở trong tình thế tiến không được và lui cũng không xong".

00h30 sáng 1/10, anh Tuấn mới hoàn tất việc chuyển đồ nội thất đến tay khách hàng. Sau hơn 8,5 giờ vật lộn với ùn tắc giao thông, cuối cùng anh cũng có thể trở về nhà. Hôm nay, nam tài xế sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn về thời gian và lộ trình di chuyển để không gặp phải cảnh ùn tắc kéo dài như hôm qua.

Tương tự như anh Tuấn, xe của anh N.T. đã bị kẹt cứng ở đường Láng suốt 3 giờ liên tiếp tối 30/9. Trong lúc rảnh rỗi, anh đăng tải trạng thái trên mạng xã hội "cần xin bánh mì vì sắp tụt huyết áp rồi".

Câu nói tưởng chừng như bông đùa nhưng lại là hoàn cảnh có thật anh đang gặp phải khi bị kẹt xe nhiều giờ đồng hồ. Nhiều lái xe cũng đồng cảm với anh T. vì cũng trải qua 4-5 giờ lênh đênh trên đường mà vẫn chưa thể về đến nhà.

Hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường Láng (Ảnh: NVCC).

Chiều 30/9, anh di chuyển qua vành đai 2, hướng về Ngã Tư Sở. Tuy nhiên, đến ngã tư giao giữa đường Láng và Láng Hạ, nhiều phương tiện giao thông nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Hành trình đi làm trở về nhà của T. chưa bao giờ nhọc nhằn như hôm nay. Chỉ biết phía trước quá ùn tắc, anh cũng không thể dự tính có thể thoát khỏi đoạn đường này lúc nào.

Anh T. chia sẻ: "Do ảnh hưởng của thiên tai, quá nhiều phương tiện giao thông mắc kẹt ở khu vực này. Có lẽ phải đến đêm chúng tôi mới có thể thoát được ngày đi lại kinh hoàng này".