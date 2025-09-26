Nam nhân viên văn phòng khựng lại trước dòng chữ trên tấm thẻ của tài xế

“Hôm nay đi làm gặp tài xế này, thế là vui cả ngày”, dòng chia sẻ trên mạng xã hội của Trần Phi, nhân viên văn phòng tại TPHCM, khiến cư dân mạng tò mò.

Phía dưới bài viết, Phi đính kèm hình ảnh chiếc thẻ đeo cổ của nam tài xế, bên trên có dòng chữ: “Anh chị em mặc quần dài rộng bước xuống xe coi chừng vướng chống xe. Em chạy tương đối nhanh, nhanh quá không quen nhớ nói em nha. Cần ghé mua đồ gì cứ nói em, đừng ngại. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp phía trước, hãy vui vẻ và hoan hỉ nhé. Chuyển khoản thì lật mặt sau ạ”.

Nội dung trên tấm thẻ của nam tài xế khiến hành khách xúc động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, Trần Phi mỉm cười vì thấy hài hước nhưng khi đọc đến dòng chữ gần cuối, anh chợt khựng lại xúc động.

“Công việc áp lực nên hầu như sáng nào dậy đi làm, tôi cũng thấy đầu óc nặng nề, căng thẳng. Đọc được câu “cuộc sống còn nhiều điều tích cực, hãy vui vẻ và hoan hỉ”, tôi chợt ấm lòng và bỗng dưng cả ngày hôm đó trôi qua rất nhẹ nhàng, tích cực. Một hành động nhỏ, một câu nói đơn giản của anh tài xế đã động viên tôi rất nhiều”, Phi chia sẻ.

Sau khi đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, nam nhân viên văn phòng càng bất ngờ hơn khi nhiều hành khách khác cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự.

“Tôi thường xuyên đi làm bằng xe ôm công nghệ, nhưng đây là lần đầu gặp người tài xế chu đáo với khách hàng như vậy. Mỗi tài xế có câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng một điểm chung là ai cũng đang chịu đựng sự vất vả để mưu sinh. Chứng kiến sự nỗ lực của các tài xế, tôi cũng tự nhủ mình phải phấn đấu và sống tích cực hơn”, Phi bộc bạch.

Chàng trai kể rằng có lần anh đang đi xe ôm công nghệ thì trời đổ mưa to. Nam tài xế chọn mặc chiếc áo mưa rách tươm, nhường cho anh chiếc áo nguyên vẹn.