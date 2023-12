Tai nạn lao động: Tăng số vụ, số người chết

Trong năm 2023, có 4/6 mục tiêu về chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Nghệ An đạt và vượt so với kế hoạch.

Cụ thể, 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; 100% làng nghề, hợp tác xã được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ; 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được bồi thường, trợ cấp, điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

Phổ biến nội dung Bộ luật Lao động tới các doanh nghiệp và người lao động tại Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Loan).

100% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện, thị xã, thành phố và trong các khu kinh tế, khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức về ATVSLĐ.

Tuy nhiên, vẫn còn 2 mục tiêu không đạt kế hoạch đề ra, gồm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người và phấn đấu tăng thêm 5% số người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) so với năm 2022.

Trong năm 2023, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm TNLĐ, BNN tại 10 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua thanh tra, Đoàn đã kiến nghị Chánh Thanh tra Bộ quyết định xử phạt công ty Cổ phần Nam Thuận Nghệ An số tiền 150 triệu đồng với hành vi chậm đóng gần 8 tỷ đồng tiền Bảo hiểm xã hội (bao gồm Bảo hiểm TNLĐ, BNN), Bảo hiểm thất nghiệp.

Tập huấn kỹ năng sơ cứu khi xảy ra tai nạn lao động trong doanh nghiệp (Ảnh: Loan Nguyễn).

UBND tỉnh Nghệ An triển khai 2 đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản (trong đó có pháp luật về ATVSLĐ) tại 24 doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. Đoàn kiểm tra tại Công ty TNHH Châu Tiến đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt doanh nghiệp này có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về ATVSLĐ với số tiền 116 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến hết tháng 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn lao động làm 16 người bị nạn, trong đó có 7 người chết, 4 người bị thương nặng, 5 người bị thương nhẹ; làm thiệt hại về vật chất hơn 50 triệu đồng.

Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về ATVSLĐ như hoạt động khoáng sản (1 vụ, 2 người chết); bốc xếp vật liệu (2 vụ, 4 người chết); lắp đặt thiết bị điện (1 vụ, 1 người chết). So với năm 2022, tăng 1 vụ, tăng 4 người bị nạn, tăng 4 người chết, giảm 1 người bị thương nặng.

Có 6 lao động làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến tử vong liên quan đến tiếp xúc bụi Silic (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngành chức năng tỉnh Nghệ An xác định có 9 người lao động từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (địa chỉ Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị bệnh liên quan đến tiếp xúc bụi Silic, hóa chất độc hại, trong đó đã có 5 người chết (đến thời điểm này, số người chết liên quan đến Công ty TNHH Châu Tiến là 6 người), 4 người phải điều trị lâu dài.

Lỗi trực tiếp trong các vụ tai nạn lao động được chỉ rõ là do người sử dụng lao động không huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, không quan trắc môi trường lao động; vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn, thiếu kiểm tra, giám sát; người lao động còn chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động, vi phạm quy trình làm việc an toàn.

Trong năm 2023 không có sự cố kỹ thuật, tai nạn lao động liên quan đến việc sử dụng, vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.