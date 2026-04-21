Shipper làm rơi đồ ăn gấp 5 lần thu nhập và phản ứng bất ngờ của chủ quán

Một đoạn clip ghi lại tình huống nam shipper (tài xế giao hàng) làm hỏng đơn hàng nhưng nhận được sự hỗ trợ từ chủ quán đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong những ngày gần đây. Tình huống giản dị mà ấm áp, giàu sự cảm thông khiến nhiều người xúc động.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Ngọc Anh Thư (SN 2000, ngụ tại xã Hóc Môn, TPHCM), chủ quán ăn vặt trong đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra khi chị nhận một đơn hàng trị giá hơn 100.000 đồng trên ứng dụng giao hàng công nghệ.

Nam shipper làm hỏng đơn hàng, được chủ quán làm lại cho đơn hàng mới miễn phí (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Sau khi quán hoàn tất món ăn, shipper đến nhận đồ và rời đi để giao cho khách như thường lệ. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, nam shipper bất ngờ quay lại quán trong trạng thái lúng túng, giọng nói thể hiện rõ sự hoang mang.

“Sau khi nhận hàng và rời khỏi quán khoảng 15 phút, bạn quay lại và nói vừa bị va quẹt giao thông, làm hỏng toàn bộ số đồ ăn đã mua giúp khách. Bạn nói chuyện rối lắm, nghe là biết đang rất cuống. Sau đó, bạn xin làm lại đơn và đề nghị thanh toán bù”, chị Thư kể.

Nhận thấy nam shipper còn trẻ, có vẻ là sinh viên đi làm thêm, hết sức buồn bã sau sự cố, chị Thư đã quyết định làm lại những món ăn được khách đặt mà không tính tiền người giao hàng.

Theo chủ quán, giá trị đơn hàng không quá lớn. Nhưng nam shipper chỉ nhận được thù lao hơn 20.000 đồng cho đơn hàng này, nếu buộc phải đền bù thì khoản tiền có thể gấp nhiều lần thu nhập nhận được cho chuyến xe.

“Nhìn bạn giống sinh viên đi làm thêm tôi cũng thấy tội, nghĩ hỗ trợ được gì thì hỗ trợ”, chị chia sẻ.

Khi biết quán không tính phí, nam shipper tỏ ra lúng túng, liên tục khoanh tay cảm ơn. Chính phản ứng chân thành ấy khiến chị Thư xúc động, khi xem lại những hình ảnh được ghi lại, chị quyết định đăng tải câu chuyện lên trang cá nhân.

“Bạn cảm ơn chân thành, tôi thấy vui lắm. Khi đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, tôi không nghĩ câu chuyện lại được nhiều người quan tâm như vậy”, chị nói.

Chị Thư cho hay trong gần 4 năm kinh doanh, đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp shipper làm hỏng đơn hàng. Thông thường, các tài xế chỉ đến nhận hàng rồi rời đi, ít khi xảy ra sự cố đáng nhớ. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc, chị nhận thấy nhiều shipper, đặc biệt là những người lớn tuổi, luôn làm việc chăm chỉ và thân thiện.

“Có nhiều người phải làm việc ngoài trời cả ngày, rất vất vả. Quán tôi mở từ 12h30 đến 22h mỗi ngày, nhiều hôm đã khuya nhưng vẫn thấy shipper chạy đơn”, chị bộc bạch.

Theo chị, quán đón lượng khách khá dày mỗi ngày, đặc biệt vào buổi chiều và tối. Trung bình mỗi giờ có hơn 10 shipper đến nhận hàng, thậm chí con số này còn tăng cao vào giờ cao điểm.

Chủ quán cho rằng các shipper chính là “cầu nối” quan trọng giữa người bán và khách hàng. Vì vậy, chị luôn trân trọng và sẵn sàng hỗ trợ khi có thể, nhất là trong những tình huống không mong muốn.

Câu chuyện nhỏ giữa chủ quán và nam shipper không chỉ dừng lại ở một hành động hỗ trợ, mà còn lan tỏa thông điệp về lòng trắc ẩn, sự cảm thông, chia sẻ trong đời sống thường ngày, đặc biệt với những người lao động mưu sinh vất vả.