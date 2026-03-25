Săn cá trích gần bờ, ngư dân "bỏ túi" vài triệu đồng mỗi chuyến

Sáng sớm, bãi ngang phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng rộn ràng tiếng nói cười khi những chiếc thuyền máy tấp nập cập bờ, mang theo hàng tạ cá trích tươi rói, lấp lánh như ánh bạc.

Theo ngư dân địa phương, cá trích thường xuất hiện thành luồng lớn sau Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch. Tuy nhiên, năm nay, vụ khai thác cá trễ gần một tháng so với mọi năm do biển động kéo dài.

Thuyền đánh cá trích cập bờ xếp hàng dài, ngư dân tranh thủ gỡ cá ngay tại chỗ (Ảnh: Ngô Linh).

Ngư dân Phan Đình Tám (61 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) chia sẻ: “Những ngày này cá trích vào nhiều nên tàu ra khơi buổi tối, sáng sớm quay về. Trung bình mỗi chuyến có thể đánh bắt được vài tạ cá, hôm nào trúng luồng thì sản lượng cao hơn”.

Ông Tám cho biết thêm nếu gặp luồng cá lớn, sản lượng có thể lên đến hàng tạ, thậm chí cả tấn, đòi hỏi 3-8 người cùng làm việc và mất 2-4 tiếng để gỡ hết cá khỏi lưới.

Vào mùa cá trích, ngư dân thu tiền triệu mỗi chuyến vươn khơi (Video: Ngô Linh).

Lực lượng hỗ trợ chủ yếu là người thân trong gia đình. Khi trúng cá lớn, các chủ thuyền phải thuê thêm lao động với tiền công 200.000-300.000 đồng/người, tùy sản lượng.

Ngư dân Trần Chánh Thanh (59 tuổi, trú tại phường Quảng Phú) cho biết để đánh bắt cá trích, từ rạng sáng, 2-5 ngư dân trên một ghe sẽ vươn khơi cách bờ hơn 3 hải lý để dò tìm luồng cá.

“Giá thu mua cá trích tại bờ dao động 15.000-20.000 đồng/kg tùy kích cỡ và chất lượng. Mỗi tạ cá ngư dân thu về 1,5-1,7 triệu đồng sau khi trừ chi phí, nếu trúng đàn lớn có thể đem về hơn chục triệu mỗi chuyến”, ông Thanh chia sẻ.

Cá trích sau khi gỡ khỏi lưới sẽ được đưa lên đường để thương lái thu mua (Ảnh: Ngô Linh).

Việc ngư trường tập trung gần bờ giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng hiệu quả khai thác.

Sau khi thuyền về bờ, ngư dân nhanh chóng gỡ cá khỏi lưới, phân loại và bán sỉ cho thương lái. Dù giá cá không quá cao, nhưng nhờ sản lượng lớn, mỗi chuyến biển vẫn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân.

Cá trích được ngư dân ví như “bạc biển” do có lớp vảy màu bạc óng ánh (Ảnh: Ngô Linh).

Cá trích được ưa chuộng nhờ thịt mềm, vị béo và dễ chế biến. Trong mùa cao điểm, nhiều quán ăn ven biển đã tận dụng nguồn cá tươi để phục vụ thực khách với các món như gỏi, nướng.

Lãnh đạo UBND phường Quảng Phú cho biết nghề khai thác hải sản ven bờ là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương khuyến khích ngư dân khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường biển.