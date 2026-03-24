Thợ trang điểm chi hàng trăm triệu đồng “độ” ô tô làm studio lưu động

Studio lưu động, đi khắp thành phố

Khi nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chị Shin (SN 1992, ngụ tại TPHCM) đã bắt đầu ngày làm việc từ hơn 1h. Chiếc ô tô điện được chị cải tạo thành studio trang điểm lưu động lặng lẽ lăn bánh đến điểm hẹn đầu tiên.

Chị Shin biến ô tô điện thành studio trang điểm lưu động, phục vụ khách ngay tại nhà (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dừng xe trước nhà khách, chị nhanh chóng mở cửa xe, bật hệ thống đèn, điều hòa và sắp xếp lại dụng cụ. Nhìn không gian được thiết kế chuyên nghiệp ngay trong xe, nhiều khách hàng lần đầu trải nghiệm dịch vụ trang điểm lưu động ô a đầy bất ngờ.

“Phản ứng đầu tiên của khách thường là thích thú, vì chưa từng nghĩ có thể ngồi trang điểm trong một không gian như vậy”, bà chủ studio lưu động chia sẻ.

Chỉ trong khoảng một giờ, toàn bộ quy trình từ trang điểm đến làm tóc cơ bản đã hoàn tất. Tiễn khách rời xe, chị Shin lại nhanh chóng thu dọn dụng cụ, tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn tiếp theo.

Hành trình làm việc trên "studio lưu động" của thợ trang điểm tại TPHCM (Clip: TikTok nhân vật).

Trung bình mỗi ngày, chị Shin phục vụ 7-8 khách, di chuyển liên tục giữa nhiều khu vực, từ nội thành đến các xã ngoại ô. Vào dịp cao điểm, số lượng khách có thể lên đến 10 người, song chị vẫn phải từ chối thêm hàng chục khách khác vì quá tải.

Mức giá cho mỗi lần trang điểm và làm tóc dao động từ vài trăm nghìn đồng, có thể lên đến hàng triệu đồng đối với dịch vụ trang điểm cô dâu.

Theo chị Shin, mô hình này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và công sức so với trước đây. Đặc biệt, với những lịch hẹn vào rạng sáng, việc di chuyển bằng ô tô mang lại cảm giác an toàn hơn.

Không gian trang điểm chuyên nghiệp được thiết kế gọn gàng bên trong chiếc xe (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Trước kia tôi đi xe máy rất vất vả, gặp mưa là hư đồ, ướt hết người, nhiều khi phải từ chối khách vì địa điểm quá xa. Mỗi lần đi làm tôi phải mang 3-4 vali đồ, vừa nặng vừa dễ hư hỏng, có lần đồ nghề bị xe cán qua, thiệt hại cả chục triệu đồng.

Bây giờ thì tôi có thể yên tâm nhận lịch, kể cả ở khu vực xa trung tâm. Làm xong cũng không mất nhiều thời gian dọn dẹp vì đồ nghề đã được bố trí sẵn trên xe”, chị nói.

Ý tưởng về studio lưu động xuất phát từ chính những bất tiện đó, đặc biệt sau giai đoạn dịch Covid-19 khiến việc kinh doanh tại tiệm gặp nhiều khó khăn. Chị Shin quyết định đầu tư một chiếc ô tô điện và cải tạo toàn bộ nội thất để phục vụ công việc.

Chị chi số tiền lớn “độ” lại không gian bên trong xe, từ hệ thống điện, ánh sáng, ghế ngồi, gương và trang bị đầy đủ mỹ phẩm, dụng cụ chuyên dụng.

“Tôi phải làm lại gần như toàn bộ. Thậm chí còn chuẩn bị một bộ mỹ phẩm riêng đặt cố định trên xe để tránh di chuyển nhiều gây hư hỏng”, chị cho biết.

Nhờ đó, khách hàng không cần di chuyển xa, chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể sử dụng dịch vụ trong một không gian riêng tư, tiện nghi. Việc sử dụng ô tô điện cũng giúp chị tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Hộp dụng cụ trang điểm được sắp xếp gọn gàng trên xe, giúp hạn chế va đập và hư hỏng khi di chuyển (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bên cạnh những lợi ích, chị Shin cho biết mô hình này vẫn tồn tại một số hạn chế. Việc tìm chỗ đậu xe, đặc biệt tại khu vực trung tâm, không hề dễ dàng. Vì vậy, chị luôn phải khảo sát địa điểm trước khi đến để chủ động tìm vị trí phù hợp. Trong một số trường hợp, khách phải đi bộ từ 100 đến 200m để tiếp cận xe.

“Tuy nhiên, những bất tiện này không quá lớn, đổi lại là sự linh hoạt, chủ động trong công việc và giảm đáng kể áp lực thể chất cho người làm nghề. Nếu đến nhà khách trang điểm, thợ có thể đối mặt với những rủi ro thường thấy như bị khách bước ngang cốp đồ nghề hoặc dễ bị nghi ngờ, đổ lỗi nếu khách mất tài sản”, chị Shin so sánh.

Dân văn phòng thành chuyên gia trang điểm

Trước khi trở thành chuyên gia trang điểm, chị Shin từng có 2 năm làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, chị nhận ra công việc này không còn phù hợp.

“Tôi muốn làm công việc tự do, có tính sáng tạo. Sau khi thử nhiều thứ, tôi nhận ra mình yêu cái đẹp và thích làm đẹp cho bản thân lẫn những người xung quanh. Vì vậy, nghề trang điểm là lựa chọn phù hợp nhất”, chị chia sẻ.

Chị Shin thường ghi lại quá trình làm việc của mình và đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: Nguyễn Vy).

Quyết định rẽ hướng ban đầu không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ gia đình. Song chị vẫn kiên trì với lựa chọn của mình.

Những ngày đầu vào nghề là giai đoạn nhiều thử thách. Chị dành gần một năm để học nghề, sau đó tiếp tục làm việc miễn phí thêm một năm nhằm tích lũy kinh nghiệm. Chị cho rằng khi chưa đủ tự tin, bản thân chưa thể nhận tiền của khách.

Trong quá trình làm việc, chị cũng đối mặt với không ít áp lực do chưa có nhiều kinh nghiệm, khó đáp ứng nhu cầu thay đổi chóng mặt của khách.

Bên cạnh đó là lịch làm việc khắc nghiệt, thường bắt đầu từ rạng sáng. Trung bình mỗi khách mất khoảng một giờ cho cả trang điểm và làm tóc, đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ thời gian gần như tuyệt đối.

Trong hơn 12 năm làm nghề, chị từng gặp sai sót đáng nhớ khi canh thời gian di chuyển không hợp lý, dẫn đến trễ hẹn liên tiếp với 2-3 khách trong cùng một buổi.

“Đó là lần duy nhất tôi trễ nhiều khách cùng lúc. Cuối cùng, tôi phải hoàn lại tiền cọc và hỗ trợ khách tìm thợ khác để kịp giờ”, chị kể.

Dù không nhận phản hồi tiêu cực từ khách, chị xem đây là “bài học để đời”, bởi đặc thù nghề yêu cầu khách phải được trang điểm đúng thời điểm để kịp các sự kiện quan trọng. Sau sự cố, chị đặt ra nguyên tắc làm việc nghiêm ngặt, luôn có mặt trước giờ hẹn ít nhất 15 phút, bất kể khoảng cách.

Mô hình làm đẹp lưu động giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính linh hoạt cho cả thợ và khách (Ảnh: Nguyễn Vy).

Sau nhiều năm làm nghề, chị Shin cho rằng yếu tố giữ chân khách hàng không chỉ nằm ở tay nghề mà còn ở khả năng thấu hiểu nhu cầu. Với đặc thù ngành làm đẹp, điều quan trọng nhất là phải biết cách làm khách hàng trở nên tự tin hơn.

Hiện tại, ngoài công việc trực tiếp, chị cũng lên kế hoạch đào tạo học viên và phát triển đội ngũ trang điểm lưu động để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, đồng thời tạo thu nhập cho những người cùng đam mê.