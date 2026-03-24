Ngư dân gặp khó, hàng trăm tàu cá bị tắc đường ra biển

Cửa sông Dinh, thuộc xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị là lối ra vào của hơn 350 tàu cá địa phương. Nhưng nhiều tháng qua, phần lớn tàu thuyền không thể ra khơi bởi tình trạng cửa sông bị bồi lấp nghiêm trọng.

Bồi lấp mạnh hình thành một dải cát dài hơn 500m, chắn ngang dòng chảy sông Dinh. Khu vực cửa sông bị thu hẹp, luồng lạch thay đổi, độ sâu giảm, nhiều vị trí mực nước chỉ ngang đầu gối, dễ dàng lội qua.

Tại cửa sông Dinh hình thành một cồn cát kéo dài hơn 500m, chắn ngang dòng chảy (Ảnh: Nhật Anh).

Tàu cá nằm bờ, khu vực làng biển vốn nhộn nhịp nay trầm lắng, ngư dân thấp thỏm lo mất kế sinh nhai. "Đang vào vụ đánh bắt nhưng tàu, thuyền chúng tôi chẳng thể ra biển, đời sống ngư dân gặp muôn vàn khó khăn. Cửa sông nhiều đoạn mực nước chỉ 50cm, tàu đến đó là mắc cạn", Trưởng thôn Nhân Bắc, xã Nam Trạch Nguyễn Xuân Mát than.

Nóng ruột vì thời gian dài không thể ra khơi, không ít ngư dân đã tìm đến phương án canh lúc thủy triều lên để điều khiển tàu cá vượt đoạn bãi cạn do cát bồi lấp.

Một số ngư dân nói phải thức cả đêm, canh thời điểm nước dâng lúc 0-3h, tuy nhiên không phải con tàu nào cũng vượt bãi cạn thành công. Nhiều tàu mắc cạn, bị sóng đánh hư hỏng, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

"Thủy triều lên nhưng mực nước vẫn không đủ để đi qua, con tàu của tôi hỏng máy, phải nhờ người kéo vào bờ sửa chữa. Trước đây cửa sông Dinh cũng từng bị bồi lấp nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này", ông Hoàng Văn Huấn (43 tuổi), chủ tàu cá 130CV nhận định.

Khu vực cửa sông bị bồi lấp, mực nước chỉ ngang đầu gối ngư dân khiến tàu, thuyền ra vào khó khăn (Ảnh: Tiến Thành).

Ngư dân ở xã Nam Trạch thường đánh bắt gần bờ, buổi chiều ra khơi, sau một đêm sẽ về. Tuy nhiên, từ Tết Nguyên đán đến nay, phần lớn tàu thuyền nằm bờ vì cửa sông bị bồi lấp.

Một số tàu nhỏ tranh thủ lúc thủy triều lên để ra khơi cũng không thể trở lại sông Dinh, phải neo ngoài biển, đối diện với nhiều rủi ro, bởi khi thời tiết xấu, nguy cơ bị sóng đánh chìm tàu rất lớn.

"Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương và các ban, ngành sớm có giải pháp nạo vét cửa sông, tháo gỡ khó khăn để bà con vươn khơi đánh bắt an toàn", ông Nguyễn Lý, trú thôn Nhân Hòa, xã Nam Trạch bày tỏ.

Một tàu cá bị mắc cạn, phải dùng dây tời kéo trở lại bờ (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Trần Lích, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch, cho biết hiện tượng bồi lắng tại cửa sông Dinh xảy ra hàng năm, năm nay mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Theo ông Lích, trước mắt, chính quyền địa phương vận động ngư dân lựa chọn thời điểm phù hợp để ra vào cửa sông, khuyến khích một số tàu lớn di chuyển sang neo đậu ở cửa Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị để thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản.

“Việc nạo vét cửa sông phải có căn cứ khoa học, phù hợp với thực tế để tránh tình trạng khơi chỗ này lại gây sạt lở, lún ở khu vực khác. Xã sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý bền vững”, ông Lích nói.

Chính quyền xã Nam Trạch cũng đang tính đến phương án chặn dòng để tích nước. Khi mực nước trong sông Dinh dâng cao, áp lực lớn sẽ đào lạch chính để đẩy cát ra biển, đồng thời dùng máy múc tạo cửa mới cắt qua dải cát, nối với biển để khơi thông dòng chảy sông Dinh.