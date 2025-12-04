Quyết liệt triển khai 7 dự án trong chương trình giảm nghèo bền vững

Theo số liệu thống kê, năm 2021, toàn tỉnh Bắc Ninh có 28.484 hộ nghèo, chiếm 3,47%. Đến hết năm 2024, hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 8.308 hộ, tương đương 0,97% và trên địa bàn Bắc Ninh (cũ), đến cuối năm 2024 đã không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Với kết quả này, Bắc Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo sớm một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh là đề ra “phấn đấu đến hết năm 2025” tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm còn dưới 1%. Dự kiến, con số này sẽ tiếp tục giảm xuống 0,56% theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào cuối năm 2025.

Tỉnh đã ban hành hàng loạt chương trình và kế hoạch cho từng giai đoạn và từng năm, tạo cơ sở để đổi mới cách làm giảm nghèo, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị trong bối cảnh mới.

Tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng hơn 500 mô hình sinh kế (Ảnh minh họa: Văn Quân).

Các sở, ngành chuyên môn cũng chủ động tham mưu để UBND tỉnh kịp thời ban hành các nghị quyết, cơ chế và chính sách giảm nghèo phù hợp thực tiễn, bảo đảm quá trình triển khai diễn ra hiệu quả và thống nhất.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh đã bố trí và giải ngân kịp thời nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững theo đúng quy định của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổng kinh phí đạt 950.488 triệu đồng, gồm 798.504 triệu đồng từ ngân sách Trung ương và 151.984 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

Những thành quả đạt được đến từ sự triển khai quyết liệt của tỉnh qua 7 dự án trọng tâm: Hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ sản xuất và cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ nhà ở, truyền thông giảm nghèo về thông tin, và nâng cao năng lực quản lý.

Đáng chú ý, Bắc Ninh xác định ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là chìa khóa để giảm nghèo bền vững trong thời đại mới. Tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng số, mạng viễn thông và Internet cho các khu vực còn khó khăn.

Nhờ đó, người dân không chỉ có điều kiện tiếp cận thông tin và tri thức thuận lợi hơn, mà còn mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh trong thời đại số, tạo nền tảng vững chắc cho sinh kế lâu dài.

Qua đó, bảo đảm mạng di động và internet phủ kín 100% địa bàn. Hệ thống loa truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ số được lắp đặt tại nhiều thôn, xóm, đặc biệt ở các khu có đông công nhân.

Thay vì loa nén truyền thống, các điểm phát thanh mới có thể phát nhiều loại nội dung, từ thông báo khẩn, tuyên truyền chính sách đến hướng dẫn sử dụng dịch vụ công.

100% xã trong tỉnh có hệ thống đài truyền thanh hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, đưa chủ trương chính sách giảm nghèo đến từng hộ dân. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đạt hơn 95%, tạo nền tảng thuận lợi cho chuyển đổi số toàn diện.

Đến nay, Bắc Ninh xây dựng hệ thống dữ liệu số cập nhật thời gian thực về hộ nghèo, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến như vay vốn, y tế và giáo dục. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng hơn 500 mô hình sinh kế, trong đó có 120 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch cộng đồng.

Nhiều hợp tác xã đã kết nối tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Người nông dân có thể theo dõi môi trường nuôi trồng qua điện thoại, giảm rủi ro, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.